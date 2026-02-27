Werbung

NVIDIA hat seinen neuen GeForce-Treiber 595.59 nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung wieder zurückgezogen. Eigentlich sollte der neue Grafikkarten-Treiber vor allem die Kompatibilität zu Resident Evil Requiem optimieren und Features wie DLSS4 mit Multi Frame Generation sowie Ray Reconstruction ins Spiel bringen – stattdessen sorgte die Version bei vielen Nutzern für massive Probleme wie Blackscreens, Abstürze oder Probleme mit der Lüftersteuerung. NVIDIA empfiehlt allen Betroffenen, sofort auf die vorherige Version 591.86 WHQL zurückzuwechseln, ein Update auf 595.59 ist nicht mehr möglich.

Die Fehler beschränkten sich auf einzelne GeForce-Grafikkarten, wobei vorwiegend die neuesten Modelle der GeForce-RTX-50-Reihe und der Vorgänger-Generation GeForce RTX 40 betroffen zu sein scheinen. Vereinzelt gibt es Berichte von Problemen mit einer GeForce RTX 30. Viele Nutzer berichteten, dass Tools wie GPU‑Z selbst auf Custom-Karten mit mehreren Lüftern nur noch einen erkannten und arbeiten ließen. Zusätzlich kam es zu Freezes unter Last oder Black Screens direkt nach der Installation. Bei aktuellen Modellen wie der GeForce RTX 5090 konnte es sogar zu einer Begrenzung der Spannung kommen, was die Leistung der High-End-Karte deutlich drosseln konnte.

NVIDIA reagierte schnell: Die Download‑Links auf der offiziellen Website wurden deaktiviert, und im Feedback‑Thread zum Treiber wies das Unternehmen Nutzer an, das Update über die NVIDIA-App oder die Windows‑Geräteverwaltung zurückzurollen. Wer die NVIDIA-App nicht nutzt, soll den Treiber komplett deinstallieren und die stabile Version 591.86 neu laden – idealerweise mit Tools wie DDU (Display Driver Uninstaller), um Reste der defekten Version zu entfernen. Eine genaue Ursache nannte NVIDIA noch nicht. Vermutet werden Probleme beim Power-Management zwischen Treiber, Spannungsreglern und der Lüftersteuerung.

Für die Community ist ein solcher Vorfall nicht neu: NVIDIA hatte ähnliche Treiber‑Probleme in der Vergangenheit immer wieder – etwa im November 2025 bei Windows‑11‑Updates oder im März 2025 mit BSODs auf RTX 30/40‑Serien. Im Rahmen der Bekanntgabe seiner neusten Quartalszahlen kündigte NVIDIA Engpässe bei GeForce-Grafikkarten an, die Gaming-Sparte steuerte nur noch rund 5 % zum Gesamtumsatz bei.