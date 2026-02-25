Das Erscheinen von Resident Evil Requiem markiert auch die Umsetzung der neuesten Technik seitens NVIDIA. Zusammen mit dem Entwickler Capcom werden DLSS Super Resolution, Frame Generation, Multi Frame Generation bis zum Faktor vier, Raytracing- und Pathtracing-Effekte sowie Ray Reconstruction umgesetzt. Wir haben uns einige dieser Aspekte in einem Technik-Check genauer angeschaut.

Resident Evil Requiem ist nun schon das neunte Hauptspiel der Serie. Die Protagonisten sind FBI-Analystin Grace Ashroft als neuer Charakter und Leon Kennedy, der schon in den bisherigen Titeln einen Auftritt hatte und zu den Hauptcharakteren von Resident Evil gehört. Die Kampagne ist in Abschnitte der beiden Figuren unterteilt, vergleichbar mit der Erzählstruktur von Resident Evil: Revelations und Revelations 2.

Die Passagen mit Grace sind stärker auf klassischen Survival-Horror ausgelegt: begrenzte Ressourcen, vorsichtiges Vorgehen und ein ständiges Bedrohungsszenario stehen im Vordergrund. Grace wird im Verlauf des Spiels von einem Verfolger-Monster gejagt, das funktional an Mr. X oder Lady Dimitrescu aus früheren Serienteilen erinnert. Um nicht entdeckt zu werden, können Spielende sich ducken, schleichend fortbewegen und sich unter Objekten wie Tischen verstecken. Das Monster ist jedoch in der Lage, die Protagonistin auch über Wände und Decken hinweg zu verfolgen. Zur Ablenkung lassen sich Flaschen aufsammeln und werfen. Ein Feuerzeug dient als Lichtquelle in dunklen Bereichen, erhöht aber gleichzeitig die Chance, die Aufmerksamkeit des Monsters auf sich zu ziehen.

Die Abschnitte mit Leon setzen stärker auf Action und direkte Konfrontationen. Leon verfügt über Schusswaffen und Nahkampfangriffe, um sich gegen Zombiegegner zur Wehr zu setzen. Neben seiner Axt, die über eine begrenzte Haltbarkeit verfügt und unter anderem zum Parieren von Angriffen genutzt wird, kann er gegnerische Waffen aufnehmen und gegen die Angreifer einsetzen.

Eine zentrale spielerische Neuerung: Requiem erlaubt es, jederzeit zwischen Ego- und Third-Person-Perspektive zu wechseln. Damit bricht der Titel mit den jüngsten Serienablegern, die ausschließlich auf die First-Person-Sicht gesetzt haben. Standardmäßig werden Graces Abschnitte in der Ego-Perspektive präsentiert, während Leon in der dritten Person gespielt wird. Laut Capcom soll die First-Person-Ansicht ein besonders dichtes, realitätsnahes Spielgefühl vermitteln, während die Verfolgerkamera primär für Spielende gedacht ist, die den stärker actionorientierten Ansatz bevorzugen.

Die Technik

Wie schon alle Resident-Evil-Titel seit Resident Evil 7: Biohazard entsteht auch Resident Evil Requiem auf Basis der hauseigenen RE Engine. Requiem ist zugleich der erste Serienteil, der Path Tracing nativ unterstützt; frühere Ableger wie Resident Evil Village boten lediglich Ray-traced Global Illumination sowie raytracing-basierte Reflexionen in reduzierter Form.

Für die Darstellung der Haare setzt Resident Evil Requiem auf das Strandsystem der RE Engine, eine physikbasierte Simulation, bei der einzelne Haarsträhnen berechnet werden, anstatt wie üblich mit flachen, gerasterten Hair-Cards zu arbeiten. Das System kam zuvor bereits bei kürzeren Frisuren in Resident Evil 4 (2023) zum Einsatz. Für Protagonistin Grace Ashcroft hatten die Entwickler zunächst Schwierigkeiten, die gewünschte Qualität bei längerem Haar zu erreichen. Die Weiterentwicklung des Strähnen-Systems für lange Haare wurde daher maßgeblich vom Pragmata-Team vorangetrieben, das für die Android-Figur Diana an einer entsprechenden Lösung arbeitete – in Zusammenarbeit mit dem RE-Engine-Kernteam. Die daraus hervorgegangenen Verbesserungen wurden anschließend in Requiem übernommen. Das überarbeitete System ermöglicht unter anderem eine glaubwürdigere Lichtstreuung durch die Haare sowie realistischere Reaktionen in Szenen.

Auf der PlayStation 5 läuft Resident Evil Requiem mit 4K-Auflösung bei 60 FPS. Auf der PlayStation 5 Pro wird der Titel ebenfalls in 4K mit 60 FPS dargestellt, bietet dort jedoch zusätzlich Raytracing-Unterstützung. Wird Raytracing deaktiviert und die Konsole an ein VRR-kompatibles Display angeschlossen, kann die Bildrate dynamisch auf Werte zwischen 90 und 120 FPS ansteigen.

Auf dem PC bietet Resident Evil Requiem mehr oder weniger umfangreiche Grafikeinstellungen. Neben der Auflösung, dem Anzeigebereich und der Helligkeit kann auch eine Ziel-Framerate festgelegt werden. Weiterhin gibt es verschiedene Presets und Qualitätsstufen für das Ray- bzw. Pathtracing. Die Grafikqualität sowie die Qualität der Berechnungen von Licht und Schatten können gesondert vorgenommen werden.

In den erweiterten Optionen können die Texturqualität, die Mesh-Qualität, die Schärfentiefe sowie Einzeleffekte der Beleuchtung individuell festgelegt werden. Beim Upscaling stehen DLSS 4 und FSR 3 zur Verfügung. Frame Generation erreicht bei NVIDIA den Faktor vier (MFG 4x). Wird ein Ray- und Pathtracing aktiviert, gilt dies auch für die Ray-Reconstruction.

Benchmarks

Für die Benchmarks und Screenshot-Vergleiche kam unser Grafikkarten-Testsystem zum Einsatz:

Für die GeForce RTX 5080 und Radeon RX 9070 XT kamen zudem die aktuellsten Treiber (NVIDIA GeForce 591.86 und AMD Software Adrenalin Edition 26.2.1) zum Einsatz.

Resident Evil Requiem 3.840 x 2.160 Pixel, DLSS/FSR: Qualität GeFore RTX 5080 (Minimal) 190.8XX 159.5XX GeFore RTX 5080 (Niedrig) 156.4XX 134.9XX Radeon RX 9070 XT (Minimal) 151.2XX 135.6XX GeFore RTX 5080 (Mittel) 144.5XX 109.7XX GeFore RTX 5080 (Hoch) 142.4XX 108.3XX GeFore RTX 5080 (Maximal) 138.5XX 104.9XX Radeon RX 9070 XT (Niedrig) 106.5XX 99.7XX Radeon RX 9070 XT (Mittel) 99.7XX 74.6XX Radeon RX 9070 XT (Hoch) 95.7XX 71.5XX Radeon RX 9070 XT (Maximal) 92.3XX 68.5XX FPS Mehr ist besser

Werbung

Zwischen dem Minimal- und Maximal-Preset reduzieren sich die FPS bei der GeForce RTX 5080 um gerade einmal ein Viertel. Die Darstellungsqualität leidet mit den niedrigeren Presets aber deutlich. Das Minimal-Preset sehen wir mit dem deutlichen Abstand in der Leistung daher womöglich nur, um auch schwächerer Hardware die Ausführung von Resident Evil Requiem zu ermöglichen.

Etwas deutlicher brechen die FPS bei der Radeon RX 9070 XT ein, wenngleich zwischen dem Niedrig- und Maximal-Preset die Unterschiede ebenfalls nur sehr gering sind. Eine GeForce RTX 5080 schafft im Maximal-Preset aber höhere FPS als die Radeon RX 9070 XT mit dem Niedrig-Preset.

Mittels Ray- und Pathtracing werden zahlreiche Beleuchtungs- und Schatteneffekte realistischer berechnet. Auch die Reflexionen werden abhängig vom Reflektionsgrad der Oberflächen realistischer dargestellt. Ein Pathtracing ist nur auf den GeFore-RTX-Karten möglich. Mit einer Radeon-Karte im System kann die entsprechende Grafikoption gar nicht erst ausgewählt werden.

Resident Evil Requiem 3.840 x 2.160 Pixel, Maximal, DLSS/FSR: Qualität GeFore RTX 5080 (RT: Normal) 106.6XX 89.0XX GeFore RTX 5080 (RT: Hoch) 85.5XX 71.0XX Radeon RX 9070 XT (RT: Normal) 60.6XX 51.0XX Radeon RX 9070 XT (RT: Hoch) 43.7XX 37.0XX GeFore RTX 5080 (PT) 37.8XX 30.0XX FPS Mehr ist besser

Für ein Raytracing auf den Presets "Normal" und "Hoch" liefert die GeForce RTX 5080 fast doppelt so viele FPS wie die Radeon RX 9070 XT. Vermutlich fehlt es hier an der notwendigen Optimierung seitens AMD im Treiber, denn derart groß sollte der Unterschied zwischen den Karten eigentlich nicht sein. AMD hatte in der Vergangenheit Schwächen in der Raytracing-Berechnung, mit der RDNA-4-Architektur wurde diese aber in weiten Teilen verbessert.

Ein Pathtracing wird von der Radeon-Hardware nicht unterstützt und bleibt damit in Resident Evil Requiem ein GeForce-exklusives Feature. Die FPS fallen in UHD allerdings auch auf rund 38 FPS mit 1%-Percentile Lows im Bereich von 30 FPS.

Was sowohl der Radeon RX 9070 XT wie auch der GeForce RTX 5080 unterstützend unter die Arme greifen kann, sind die hauseigenen Upscaling-Technologien. Unterstützt werden DLSS 4 und FSR 3 sowie die dazugehörige Frame-Generation-Funktion. Beides haben wir im Qualität-Preset ebenfalls durch die Benchmarks geschickt.

Resident Evil Requiem 3.840 x 2.160 Pixel, DLSS/FSR: Qualität GeFore RTX 5080 (PT) MFG 4x 137.8XX 112.8XX GeFore RTX 5080 (PT) MFG 3x 108.2XX 90.9XX Radeon RX 9070 XT (RT: Hoch) FSR FG 78.8XX 51.3XX GeFore RTX 5080 (PT) FG 2x 75.4XX 64.1XX Radeon RX 9070 XT (RT: Hoch) 43.7XX 37.0XX GeFore RTX 5080 (PT) 37.8XX 30.0XX FPS Mehr ist besser

Die GeForce RTX 5080 kann mittels Frame Generation den FPS-Output verdoppeln und somit trotz des extrem aufwendigen Pathtracing noch ausreichende FPS liefern. Wer nun aufgrund des eingesetzten Monitors und der geringeren Latenzen noch höhere FPS erreichen möchte, für den steht die Multi-Frame-Generation zur Verfügung. So kommt die GeForce RTX 5080 in UHD mit Pathtracing und allen Qualitätseinstellungen auf dem Maximum auf fast 140 FPS.

Die Radeon RX 9070 XT ermöglicht einerseits kein Pathtracing und FSR mit Frame-Generation auch nur einen Zwischenframe. Dennoch können die FPS vom Grundlevel ausgehend mittels Frame Generation fast verdoppelt werden. FSR 3 liefert aber die klar schlechtere Darstellungsqualität im Vergleich zu DLSS 4.

Und wozu das alles? Bildvergleiche!

Minimal-, Maximal-Preset, dazu Raytracing und Pathtracing in verschiedenen Stufen. Wozu das Ganze, könnte man sich fragen, und so wollen wir zumindest in ein paar wenigen Vergleichen die Unterschiede aufzeigen.

Bildvergleich

Licht, Schatten, Texturen – obiger Vergleich zeigt die Unterschiede zwischen dem Minimal-Preset (rechts) und dem Maximal-Preset (links). Die Unterschiede sind hier recht deutlich. Weniger deutlich sind die Unterschiede in den mittleren Presets. Durch diese könnt ihr euch in der Szene über folgende Galerie einen Eindruck verschaffen:

Wo sich die Darstellung mit und ohne Raytracing-Berechnungen für Licht, Schatten und Reflexionen unterscheiden, zeigt folgende Gegenüberstellung auf. Links findet ihr die Darstellung mit Raytraching auf "Hoch" und rechts fehlen die Raytracing-Effekte komplett:

Bildvergleich

Noch eine Schippe drauf legt man mit der Pathtracing-Berechnung der Effekte. Hier wird die komplette Szene mittels Pathtracing berechnet. Aber wo genau liegen die Unterschiede?

Klassisches Raytracing arbeitet deterministisch und zielgerichtet: Für jeden Pixel schickt der Renderer einen Primärstrahl von der Kamera in die Szene. Trifft dieser auf eine Oberfläche, entscheidet das Materialmodell, ob weitere Strahlen erzeugt werden – typischerweise ein Reflexionsstrahl, eventuell ein Refraktionsstrahl und ein oder mehrere Shadow-Rays in Richtung der Lichtquellen. So bekommt man harte oder weiche Schatten, Spiegelungen und Brechungen, meist aber nur für den ersten oder zweiten Bounce, und vor allem entlang klar definierter Strahlwege. Global Illumination, Farbbleeding, komplexe Caustics oder Lichttransport in Volumina werden in solchen Pipelines häufig über zusätzliche Verfahren wie Photon Mapping, Lightmaps, Screen-Space-Tricks oder vorgebackene Daten ergänzt, nicht durch den eigentlichen Raytracing-Schritt selbst.

Pathtracing geht dasselbe Grundproblem – die Lösung der Rendering-Gleichung – anders an. Auch hier starten Strahlen an der Kamera, aber bei jedem Oberflächenkontakt wird die nächste Richtung nicht deterministisch gewählt, sondern zufällig im Rahmen der BRDF des Materials (Stichwort Monte-Carlo-Sampling). Ein Pfad kann direkt in eine Lichtquelle laufen, mehrfach zwischen diffusen und glänzenden Oberflächen hin- und herspringen oder in einem Medium gestreut werden – alles ist möglich, aber nur statistisch abgebildet. Der Clou: Statt alle möglichen Strahlen systematisch zu verfolgen, werden viele zufällige Pfade pro Pixel gezogen und deren Beitrag gemittelt. Mit wenigen Samples entsteht ein stark verrauschtes Bild, mit hunderten oder tausenden Samples verschwindet das Rauschen und übrig bleibt eine sehr genaue Annäherung an die physikalisch korrekte Beleuchtung inklusive weicher Global Illumination, Caustics, Subsurface Scattering, Volumenlicht und mehr.

In der Praxis äußert sich der Unterschied deshalb weniger darin, welche Effekte grundsätzlich möglich sind, sondern wie sie zustande kommen und wie konsistent sie im gesamten Bildraum auftreten. In einem typischen Game-Engine-Raytracing-Setup werden einzelne Effekte gezielt angeschraubt: Raytraced Reflections hier, Raytraced Shadows da, eventuell Raytraced Ambient Occlusion und eine Form von Raytraced Global Illumination mit begrenzter Sprungtiefe und starker Heuristik. Der Rest der Beleuchtung basiert weiter auf Rasterization, Light Probes, SSR und vorgebackenen Daten. Pathtracing dagegen behandelt alle Lichtwege einheitlich im selben Integrationsschritt – ob ein Lichtstrahl nun die Szene direkt vom Himmel trifft, fünfmal diffus gebounced ist oder durch Glas mit Dispersion und Volumennebel gegangen ist, macht algorithmisch keinen Unterschied. Dadurch verschwinden Brüche zwischen Effekten, die man in klassischen Raytracing-Hybriden oft noch sieht, etwa andere Helligkeit oder Farbe in Reflexionen im Vergleich zur direkten Ansicht.

Das zeigt sich auch bei der Bildcharakteristik: Ein normales Raytracing-Setup liefert schon mit einem einzigen Strahl pro Pixel ein scharfes, sauberes Bild, das eher deterministische Artefakte hat – Unschärfen an Kanten, Aliasing in Reflexionen, eventuell Missing-Reflections bei zu wenigen Sekundärstrahlen. Pathtracing liefert bei gleichem Budget zunächst ein körniges, verrauschtes Bild, das erst mit steigender Sample-Zahl immer sauberer wird. Denoiser, im Falle von NVIDIA per Ray Reconstruction gelöst, sind daher ein zentraler Bestandteil moderner Pathtracing-Pipelines: Sie glätten das statistische Rauschen, ohne die feinen Lichtdetails komplett zu verschlucken. Umgekehrt kann ein Pathtracer mit ausreichend vielen Samples heute als Referenz gelten, an dem sich klassische Raytracing- oder Rasterization-Pfade messen lassen.

Für Spiele-Engines führt das zu deutlich unterschiedlichen Architekturen: Raytracing-Effekte lassen sich vergleichsweise gezielt und sparsam integrieren – BVH über der Szene, RT-Kerne der GPU nutzen, fertig sind die Raytraced Reflection oder der Shadow-Pass. Pathtracing verlangt, dass praktisch die gesamte Beleuchtungspipeline auf stochastische Integration umgestellt wird: Alle Lichtquellen, alle Materialien, alle Volumina werden im selben Monte-Carlo-Verfahren erfasst. Das ist konsistenter und optisch klar überlegen, kostet aber massiv Rechenzeit und Bandbreite, weswegen aktuelle "Full RT"‑ oder "Overdrive/Path Tracing"‑Modi stark auf Upscaling (DLSS, FSR) angewiesen sind.

Die Raytracing-Darstellung findet ihr links und rechts die Pathtracing-Darstellung:

Bildvergleich

Bildvergleich

Bildvergleich

Bildvergleich

Bildvergleich

Die Unterschiede zwischen Raytraching auf "Hoch" und der Darstellung mittels Pathtracing sind nur noch sehr gering. Aber sie sind vorhanden.

Fazit

Resident Evil Requiem präsentiert sich mit zwei Gesichtern – sowohl erzählerisch als auch technisch. Spielerisch wechseln sich Passagen aus der Perspektive von Grace Ashroft mit jenen von Leon Kennedy ab, was dem Spiel Tempo und Abwechslung verleiht. Auch technisch zeigt die RE-Engine zwei Facetten: Während die ersten Stunden im Wrenwood Hotel und im Rhodes Hill Chronic Care Center mit dichter Atmosphäre und beeindruckender Beleuchtung überzeugen, fällt die optische Qualität in den zerstörten Überresten von Raccoon City später etwas ab.

Die Licht- und Reflexionseffekte gehören dabei klar zu den Stärken der hauseigenen Engine. Gerade in den engen Innenräumen erzeugen sie jene Stimmung, die man von Resident Evil erwartet: bedrohlich, glaubwürdig, intensiv. Besonders im verfallenen Hotel gelingt die Simulation von Licht und Schatten realistisch und trägt entscheidend zur Beklemmung bei. In der Pflegeanstalt kommen zusätzlich überzeugende Reflexionen hinzu, die für eine spürbare Tiefe sorgen. Pathtracing ist hier zwar kein Muss, doch sind es genau diese kleinen Details, die das Eintauchen in die Spielwelt so wirkungsvoll machen. Wenn man sich fragt: "Warum flackert hier das Licht?" oder "Wessen Schatten ist das?", dann hat die Engine ihren atmosphärischen Zweck erfüllt.

Für ein stimmungsvolles Spielerlebnis müssen die Regler nicht am Anschlag stehen. Schon die Qualitätsstufen "Mittel" und "Hoch" bieten ein gelungenes Gesamtbild, während die Unterschiede zwischen den oberen Presets ohnehin gering ausfallen. Wer über die passende Hardware verfügt, sollte dennoch mit den Optionen experimentieren. Besonders empfehlenswert: die erste Raytracing-Stufe ("Normal"). Sie verbessert die Lichtstimmung spürbar, ohne die Performance drastisch zu belasten.

Ein vollständiges Pathtracing steht aktuell nur auf GeForce-RTX-Grafikkarten zur Verfügung – Besitzer einer Radeon RX bleiben außen vor. Generell zeigt sich Resident Evil Requiem vergleichsweise genügsam: Selbst Mittelklasse-GPUs liefern in hohen Einstellungen solide Frameraten. Nur die Raytracing-Effekte kosten sichtbar Leistung, können aber durch Upscaling kompensiert werden. DLSS 4 sorgt hier für beeindruckende Effizienz, während AMD-Spieler auf FSR 3 zurückgreifen müssen. Ob FSR 4 nachgereicht wird, ist derzeit offen.

Pathtracing und Herausforderungen der RE-Engine

Mit aktiviertem Pathtracing kitzelt Resident Evil Requiem das letzte Quäntchen Realismus aus der RE-Engine heraus. Besonders in der atmosphärischen ersten Spielhälfte zahlt sich das visuell deutlich aus – allerdings zu einem hohem Preis. Ohne DLSS und Frame Generation bleibt die Framerate selbst auf High-End-Hardware spürbar unter den Erwartungen.

Die Engine hat zudem mit bekannten Problemen zu kämpfen: Raytracing bringt gelegentlich starkes Bildrauschen in Halbschatten-Bereichen mit sich. Erst Pathtracing kann dies zuverlässig beseitigen – Ray Reconstruction hilft dagegen kaum.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Auch DLSS 4 (sowie der Override auf 4.5) zeigt Schwächen: Vor allem in Zwischensequenzen mit seitlicher Bewegung treten störende Artefakte rund um feine Strukturen wie Haare auf. In einer besonders unglücklichen Szene – einem als Aufzug getarnten Raum – werden Objekte während der Fahrt sichtbar verzerrt, was auf eine fehlerhafte temporale Verarbeitung durch DLSS hinweist.