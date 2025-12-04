Werbung

Im Frühjahr sorgte die Einstellung der Unterstützung für PhysX in der 32-Bit-Version für Aufregung. Genauer gesagt wurde die Unterstützung für 32-Bit-CUDA eingestellt, was wiederum dazu führte, dass ein PhysX in 32 Bit nicht mehr lief. Aufgrund der öffentlichen Aufmerksamkeit veröffentlichte NVIDIA daraufhin die bis dahin fehlenden Teile des Quellcodes auf GitHub.

Heute nun hat NVIDIA mit dem GeForce Game Ready 591.44 einen neuen Treiber veröffentlicht. Dieser bietet unter anderem die Treiberoptimierungen für das Winter-Offensive-Update von Battlefield 6 sowie Call of Duty: Black Ops 7.

Für die folgenden Spiele wurde nun aber auch die volle Unterstützung von PhysX nachgereicht:

Alice: Madness Returns

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Batman: Arkham City

Batman: Arkham Origins

Borderlands 2

Mafia II

Metro 2033

Metro: Last Light

Mirror’s Edge

Die Unterstützung in Batman: Arkham Asylum, einem der beliebtesten Titel mit PhysX, wird in der ersten Hälfte 2026 nachgereicht.

Theoretisch hat die Veröffentlichung des Codes seitens NVIDIA Modder und externe Entwickler in die Lage versetzt, das 32-Bit-PhysX selbst weiterzuentwickeln. Theoretisch wäre es auch möglich, dies auf AMD-GPUs zu überführen.

Zudem stellt NVIDIA Mit dem GeForce 591.44 die Unterstützung für Karten der GeForce-GTX-900- (Maxwell) und -GTX-10-Serie (Pascal) ein. Die beiden Serien wurde in den Jahren 2014 und 2016 vorgestellt und waren die letzten Serien der GTX-Generationen, bevor dann Turing im Jahre 2018 das Zeitalter der RTX-Serien einläutete.