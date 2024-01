Werbung

Über die vergangenen Wochen und Monate hat AMD zahlreiche Preview-Versionen seines Treibers mit AMD Fluid Motion Frames (AFMF) vorgestellt, in dem sich die Option via Treiber auf alle Anwendungen anwenden ließ – ohne, dass das Spiel FSR 3 mit AFMF explizit unterstützen musste.

Ab dem 24. Januar soll Hyper-RX mit AFMF global verfügbar sein. Der Launch-Treiber der Radeon RX 7600 XT soll zugleich der Start von Hypr-RX mit AFMF sein. Verfügbar sein wird die Funktion für alle Grafikkarten auf Basis der RDNA-2- und RDNA-3-Architektur. Der letzte Preview-Treiber fügt dann die integrierten Grafiklösungen auf Basis von RDNA 3 hinzu.

Dass Hypr-RX mit AFMF gemeinsam mit der Radeon RX 7600 XT starten wird, war eigentlich schon mit der Präsentation der Karte klar, denn die Präsentationsfolien beinhalten die entsprechenden Informationen. Uns ist dies jedoch nicht weiter aufgefallen, erst PC Gamer verwies ausführlich darauf.

FSR 3 beschreibt zunächst einmal nur ein temporales Upscaling, welches um eine Frame-Generation-Funktion ergänzt wurde. In einer ersten Version erschien FSR 3 mit AFMF aber in einer Version, in der es explizit im Spiel aktiviert werden musste. Bisher ist dies nur in vier Spielen der Fall:

Avatar: Fontiers of Pandora

Forspoken

Immortals of Aveum

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased his Name

Hypr-RX mit AFMF soll die Funktion global erweitern, so dass im Treiber für alle Spiele aktiviert werden kann. Dies wird demnach mit einer Version, die für die Öffentlichkeit gedacht ist, ab dem 24. Januar möglich sein.