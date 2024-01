Werbung

Neben neuen Prozessoren für den Desktop gibt es von AMD auf der CES eine Neuigkeit bezüglich das Grafikkarten-Portfolios. Die Radeon RX 7600 XT soll die Lücke zwischen der Radeon RX 7600 und Radeon RX 7700 XT füllen. Basis ist und bleibt wie im vergangenen Jahr die RDNA-3-Architektur in Form der Navi-33-GPU mit einem monolithischen Ansatz – leider auch im negativen Sinne. Erst mit der Navi-32-GPU setzt AMD auf den Chiplet-Ansatz mit Graphics Chiplet Die (GCD) und vier oder sechs Memory Chiplet Dies (MCD). Mit 16 GB an Grafikspeicher will AMD zumindest in dieser Hinsicht einen Flaschenhals der Radeon RX 7600 geöffnet haben. Aber es gibt auch weiterhin ein paar offensichtliche Einschränkungen.

Die Radeon RX 7600 musste sich berechtigterweise viel Kritik gefallen lassen und auch wir brachten im Rahmen des Tests einige Punkte an. Die 8 GB Grafikspeicher sind nur ein Punkt, den man bei einer 1080p-Grafikkarte vielleicht noch akzeptieren könnte. Es gab aber auch nur ein moderates Leistungsplus gegenüber der Radeon RX 6600 und eine PCI-Express-Anbindung mit nur acht Lanes ist ebenfalls alles andere als ideal. Der Grund für viele der Einschränkungen ist der Einsatz der Navi-33-GPU.

Daran ändert sich mit der Radeon RX 7600 XT nichts. Die Anzahl der Compute Units bleibt mit 32 unverändert und so bleibt es weiterhin bei 2.048 Shadereinheiten. AMD hebt den Game- und Boost-Takt von 2,25/2,66 auf 2,47/2,76 GHz an. Den größten Unterschied soll der Grafikspeicher ausmachen. Diesen verdoppelt AMD von 8 auf 16 GB, wenngleich es beim nur 128 Bit breiten Speicherinterface bleibt. Der Infinity Cache ist weiterhin 32 MB groß. Die Total Board Power wird von 165 auf 190 W angehoben.

Gegenüberstellung der Karten GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4060 Ti Radeon RX 7600 Radeon RX 7600 XT GPU AD107 AD106 Navi 33 Navi 33 FP32-ALUs 3.072 4.352 2.048 2.048 INT32-ALUs 1.536 2.176 - - SMs/CUs 24 34 32 32 Tensor Cores 96 136 - - RT Cores 24 34 32 32 L1-Cache 3.072 kB

4.352 kB

- - L2-Cache / Infinity Cache 24 MB 32 MB 32 MB 32 MB Basis-Takt 1.830 MHz 2.310 MHz - - Game-Takt - - 2.250 MHz 2.470 MHz Boost-Takt 2.490 MHz 2.535 MHz 2.625 MHz 2.760 MHz Speicherkapazität 8 GB 8 / 16 GB 8 GB 16 GB Speichertyp GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Speicherinterface 128 Bit 128 Bit 128 Bit 128 Bit Speichertakt 2.130 MHz

2.250 MHz 2.250 MHz 2.250 MHz Speicherbandbreite 272 GB/s 288 GB/s 288 GB/s 288 GB/s PCIe-Interface PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 TDP 115 W 160 W 165 W 190 W Preis 299 Euro 389 Euro (8 GB)

449 Euro (16 GB) 269 Euro 329 USD

Aufgrund der zu erwartenden höheren Leistung gegenüber der Radeon RX 7600 bezeichnet AMD die Radeon RX 7600 XT als 1440p-Karte. In wie weit dies zutreffend ist, werden die Benchmarks zeigen müssen.

Ein höherer Takt und die Verdopplung des Grafikspeichers sollen die Radeon RX 7600 XT gegenüber der Radeon RX 7600 besser positionieren. Wer eine Radeon RX 7600 besitzt, wird sicherlich nicht zum XT-Modell wechseln, wer jedoch im Bereich von 300 Euro auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte ist, dem soll die Radeon RX 7600 XT eine weitere Option bieten. AMD sieht sich gegenüber der GeForce GTX 2060 mit 6 GB Grafikspeicher deutlich im Vorteil. Hauptgegner dürften vielmehr die GeForce RTX 3060 mit 8 GB Grafikspeicher oder die GeForce RTX 4060 sein.

Aber auch diesen Vergleich scheut AMD nicht unbedingt, denn gezeigt werde FSR-2/3-Benchmarks auf der Radeon RX 7600 XT gegen die GeForce RTX 4060 mit DLSS 2/3, in denen sich AMD klar im Vorteil sieht.

Natürlich darf das Thema AI nicht fehlen. Mit den 16 GB Grafikspeicher soll sich die Radeon RX 7600 XT in dieser Hinsicht der Konkurrenz überlegen zeigen und entsprechend zeigt AMD einige Benchmarks aus den Bereichen Generative AI und Content Creation. Verglichen wird hier allerdings eine Radeon RX 7600 gegen das neue XT-Modell.

Ab dem 24. Januar soll die Radeon RX 7600 XT im Handel verfügbar sein. Einen Euro-Preis nennt AMD zum aktuellen Zeitpunkt nicht. 329 US-Dollar (ohne Steuern) soll die Radeon RX 7600 XT in den USA kosten. Eine Radeon RX 7600 wurde für 269 US-Dollar eingeführt. Aktuell liegt dieses Modell hierzulande im Handel bei 269 Euro – insofern kann man davon ausgehen, dass die XT-Variante ebenfalls bei etwa 330 Euro landen könnte.

Die Karte wird von den verschiedenen Partnern von AMD angeboten. Zum Start werden wir uns sicherlich mindestens eines der Modelle anschauen. Damit dürfte die RDNA-3-Generation nun abgeschlossen sein. Wann AMD mit der Radeon-RX-8000-Serie wird aufwarten, ist noch völlig unklar.

Zum Abschluss ein paar Bilder zu den Partnermodellen: