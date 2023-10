Werbung

Vor genau einer Woche AMD FSR 3 (FidelityFX Super Resolution) mit Fluid Motion Frames (FMF). Alles was wir über die Technik und Funktionsweise wissen, haben wir in der Ankündigung zu FSR 3 und FMF zusammengefasst. In Form von Forspoken haben wir uns auch noch am gleichen Tag eines von zwei Spielen (das zweite lautete Immortals of Aveum) angeschaut und einige technische Aspekte von FSR 3 mit FMF analysiert.

Im Zuge dessen veröffentlichte AMD auch gleich einen Preview-Treiber, der AFMF über den Treiber zugänglich macht. AFMF schaltet die Frame Generation auf Treiberebene frei – sprich das Spiel muss es nicht direkt unterstützen, sondern es kann über den Treiber aktiviert werden. Die Bildqualität soll aber nicht immer mithalten können und als Preview-Treiber sollte klar sein, dass es auch zu technischen Fehlern kommen kann. Eigentlich wollte AMD die Funktion erst im kommenden Jahr veröffentlichen, als Vorschau ist sie nun bereits ab jetzt verfügbar.

Heute nun hat AMD den Adrenalin Edition Preview Driver in einer zweiten Version veröffentlicht. Im Gegensatz zur ersten Version, die nur Grafikkarten mit RDNA-3-Architektur (Radeon-RX-7000-Serie) unterstützte, kann AFMF mit dem nun neuen Treiber auch bei Karten der Radeon-RX-6000-Serie (RDNA-2-Architektur) aktiviert werden.

AFMF funktioniert theoretisch mit allen DirectX-11- und DirectX-12-Spielen. Aktiviert der Nutzer HYPR-RX, wird es bei folgenden Spielen automatisch aktiviert:

A Plague Tale - Requiem

Borderlands 3 Control

Dead Space

Deep Rock Galactic

Dying Light 2

Far Cry

Ghostwire: Tokyo

Hitman 3

Hogwarts Legacy

Horizon Zero Dawn

Metro Exodus Enhanced Edition

Red Dead Redemption 2

Resident Evil 3

Resident Evil 4

Shadow Of The Tomb Raider

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

The Last of Us Part 1

The Witcher 3: Wild Hunt

Um die Input-Latenzen so niedrig wie möglich zu halten, sollten Spiele auf 1080p-Monitoren vor der Aktivierung von AFMF bereits mit 55 FPS arbeiten. Bei 1440p-Displays empfiehlt AMD 70 FPS. Dies widerspricht etwas den Wünschen, dass Spieler mit den Frame-Generation-Techniken von AMD und NVIDIA ihre FPS über ein gewisses Mindest-Niveau von sagen wir 60 FPS heben wollten – ausgehend von sagen wir 40 oder 45 FPS. Nicht ohne Grund empfehlen AMD und NVIDIA im Zusammenspiel mit den FG-Techniken den Einsatz von Funktionen wie Reflex oder Anti-Lag(+).

Wir sind gespannt wie sich FidelityFX Super Resolution und Fluid Motion Frames weiterentwickeln wird. Zudem ist die direkte Integration von FSR 3 in den Spielen der treiberweiten Funktion überlegen. Bisher haben aber nur Forspoken und Immortals of Aveum, beides keine Spielehighlights aus 2023, ein entsprechendes Update erhalten.

Die neueste Version des Adrenalin Edition Preview Driver kann direkt bei AMD heruntergeladen werden.