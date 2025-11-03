In der vergangenen Woche ist ARC Raiders erschienen, ein von den Embark Studios entwickelter PvPvE-Titel (Player versus Player versus Environment), der auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S gespielt werden kann. Zudem kann der Spieler die Missionen und den Fortschritt des Spiels entweder alleine, zu zweit oder zu dritt erledigen und das über alle Plattformen hinweg.

ARC Raiders bietet aber auch die Unterstützung von DLSS 4 und RTX Global Illumination (RTXGI), was wir auf Basis einer GeForce RTX 5080 einmal ausprobiert haben.

Neben den üblichen Grafikeinstellung für die Auflösung, V-Sync und Co. gibt es die Auflösungsskalierung und hier die Optionen für DLSS 4, FSR 3, XeSS 2 sowie TSR und TAAU. RTXGI kann in drei Ausbaustufen von "Statisch" (Aus), "Niedrig", "Mittel", "Hoch" und "Episch" ausgewählt werden. Zudem gibt es die allgemeinen Qualitätsstufen "Niedrig", "Mittel", "Hoch" und "Episch".

Getestet haben wir ARC Raiders mit der GeForce RTX 5080 und dem aktuellen GeForce 581.57 sowie mit der Radeon RX 9070 XT mit dem Adrenalin Edition 25.10.2-

Bildvergleich

Der Unterschied in den Grafik-Presets ist durchaus erkennbar und signifikant. Details am Boden, der Vegetation, in den Schatten etc. zeigen zwischen "Niedrig" (links) und Episch (rechts) zeigen deutlich Unterschiede. Die Zwischenstufen "Mittel" und "Hoch" zeigen die Details zwischen den beiden Systemen.

In die Benchmarks schlagen sich die GeForce RTX 5080 und Radeon RX 9070 XT wie folgt:

ARC Raiders 3.840 x 2.160 Pixel GeForce RTX 5080 (Niedrig) 181.4XX 137.2XX GeForce RTX 5080 (Mittel) 142.3XX 119.5XX GeForce RTX 5080 (Hoch) 115.3XX 103.5XX Radeon RX 9070 XT (Niedrig) 102.2XX 94.8XX GeForce RTX 5080 (Episch) 87.0XX 78.4XX Radeon RX 9070 XT (Mittel) 80.5XX 75.3XX Radeon RX 9070 XT (Hoch) 66.5XX 64.3XX Radeon RX 9070 XT (Episch) 52.3XX 49.5XX FPS Mehr ist besser

RTX Global Illumination

Eines der grafischen Aushängeschilder von ARC Raiders ist die Anwendung von RTX Global Illumination (RTXGI). Ausgeführt werden kann dies sowohl auf GeForce- wie auch Radeon-Karten.

Bildvergleich

Bildvergleich

Global Illumination ist ein Rendering-Verfahren, das realistische Beleuchtung durch die Simulation von Lichtpfaden in einer Szene erzeugt. Im Gegensatz zu Methoden, die nur direkte Beleuchtung berücksichtigen, erfasst dieser Ansatz sowohl direkte als auch indirekte Lichtverhältnisse, einschließlich Reflexionen, Brechungen und Streueffekte auf mehreren Oberflächen. Das Verfahren zeigt besondere Stärken im Außenbereich. Durch RTXGI entstehen weiche Schatten, Farbversatz und subtile Schattierungsvariationen, die realistischen Lichtverhältnissen in der Praxis nahekommen.

ARC Raiders 3.840 x 2.160 Pixel, Epic-Preset GeForce RTX 5080 Aus (Statisch) 90.5XX 82.9XX GeForce RTX 5080 RTXGI (Episch) 78.0XX 67.5XX Radeon RX 9070 XT Aus (Statisch) 63.3XX 61.0XX Radeon RX 9070 XT RTXGI (Episch) 52.9XX 47.9XX FPS Mehr ist besser

DLSS 4 und FSR 3 mit Frame Generation

In Arc Raiders werden DLSS 4 und FSR 3 unterstützt. Entsprechend finden sich die jeweiligen Frame-Generation-Modi in den Einstellungen, die wir ausprobiert haben.

ARC Raiders 3.840 x 2.160 Pixel, Epic-Preset, DLSS/FSR (Qualität) GeForce RTX 5080 FG (4x) 260.6XX 224.6XX GeForce RTX 5080 FG (3x) 211.5XX 178.7XX GeForce RTX 5080 FG (2x) 154.0XX 136.4XX Radeon RX 9070 XT FG (2x) 132.8XX 98.9XX GeForce RTX 5080 FG (Off) 96.0XX 91.1XX Radeon RX 9070 XT FG (Off) 74.2XX 61.5XX FPS Mehr ist besser

Mittels FSR 3 und FG kann die Radeon RX 9070 XT 80 % mehr FPS abrufen. Die GeForce RTX 5080 lässt mittels FG (2x) die FPS um 60 % steigen, im 3x-Modus sind es 120 % und im 4x-Modus 170 %.

DLSS-Modelle CNN und Transformer

Interessanterweise bietet ARC Raiders die Auswahl zwischen dem CNN- und Transformer-Modell für DLSS. Das Transformer-Modell bietet die bessere Bildqualität, was in den Screenshots allerdings nur schwer zu erkennen ist. Links zeigen wir im Screenshot-Vergleich die Nutzung von CNN und rechts die des Transformer-Modells. In den Bäumen ist zu erkennen, dass die Nadeln deutlich schärfer dargestellt werden.

Bildvergleich

Das ältere CNN-Modell benötigt weniger Ressourcen, was wir aus der Vergangenheit bereits kennen. Bei einem Unterschied von wenigen Prozentpunkten, würden wir die bessere Darstellungsqualität bevorzugen.

ARC Raiders - GeForce RTX 5080 3.840 x 2.160 Pixel, Epic-Preset, DLSS (Qualität) CNN-Modell 103.3XX 93.6XX Transformer-Modell 96.0XX 91.1XX FPS Mehr ist besser

Fazit

Aus technischer Sicht ist ARC Raiders ist nicht besonders herausfordernd. Natürlich stellen 4K mit epischen Einstellungen eine gewisse Herausforderung dar, auch für High-End-Modelle, aber flüssige Frameraten lassen sich mit reduzierten Einstellungen recht schnell erreichen. RTX Global Illumination sorgt in der Darstellung der Außenwelt für eine deutlich verbesserte Darstellung der Beleuchtungssituation. Wie weit man dies zusammen mit den generellen Grafikeinstellungen treiben möchte, hängt von der Hardware und dem FPS-Ziel ab.

ARC Raiders wird von der Spieler-Community im Internet überwiegend positiv aufgenommen. Auf Steam erreichte das Spiel zum Launch am 30. Oktober 2025 die Bewertung "Sehr positiv", wobei rund 80 bis 88 % der über 13.000 Nutzerrezensionen positiv ausfallen. Spieler loben besonders den hervorragenden technischen Zustand zum Release mit flüssigen Bildraten selbst auf mittlerer Hardware, das spaßige und taktisch tiefgehende Gameplay durch die Kombination aus KI-Robotern und menschlichen Gegnern sowie das atmosphärische postapokalyptische Setting in Italien mit abwechslungsreichen Karten. Die Zugänglichkeit für Einsteiger in das Extraction-Shooter-Genre wird häufig hervorgehoben, ebenso wie das respektvolle Zeitmanagement mit Raids von 20 bis 30 Minuten.

Kritische Stimmen bemängeln teilweise die Monetarisierung für ein Buy-to-Play-Titel, die anfängliche Balance-Problematik mit Schilden und Ausrüstungsvorteilen sowie gelegentliche technische Probleme. Insgesamt zeigen die starken Spielerzahlen von über 260.000 gleichzeitigen Spielern zum Launch und die durchweg positive Resonanz in Reviews sowie in der Community, dass ARC Raiders als einer der vielversprechendsten Extraction Shooter der letzten Jahre wahrgenommen wird.