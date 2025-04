Tomb Raider trifft Life is Strange in den Südstaaten

South of Midnight angespielt

Mit South of Midnight haben die Xbox Game Studios am 08. April 2025 ihr neuestes Abenteuer veröffentlicht. Entwickelt wurde das Spiel von Compulsion Games. Das Studio, das zu Microsofts Gaming-Sparte gehört, hat zuvor Contrast und We Happy Few entwickelt.

Ihr neuestes Werk bringt die Spieler in ein ungewöhnliches Setting. Mit Protagonistin Hazel begeben wir uns auf ein Abenteuer durch die Sümpfe der amerikanischen Südstaaten. Compulsion hat sich für South of Midnight einen besonderen Stop-Motion-Look überlegt. Wir haben einen Blick darauf geworfen, wie gut dieses ungewöhnliche Setting umgesetzt wurde und haben uns selbst in die Welt der Folklore begeben, die als Inspiration für die Story gedient hat. Gespielt haben wir die Xbox-Version, die seit Release Teil des Microsoft Game Pass ist.

Start ins Spiel

Achtung, die folgenden Abschnitte enthalten Spoiler zum ersten Kapitel von South of Midnight.

In der Welt des Spiels halten die sogenannten Weberinnen die Welt zusammen, indem sie sich dem Kampf gegen böse Geister stellen. Die letzte dieser Weberinnen ist allerdings schon seit etlichen Jahren verschwunden. Nachdem uns ein Erzähler dies kurz zusammengefasst hat, startet die Geschichte in der Stadt Prospero. Dort lernen wir unsere Protagonistin Hazel kennen.

Während der Vorbereitung auf den Hurricane Lulu streitet sich Hazel mit ihrer Mutter. Danach verlassen wir das Haus, um nach der Nachbarin zu sehen. Während wir uns bei der etwas seltsamen älteren Frau von nebenan ein paar Hühnermägen genehmigen wollen, werden wir Zeuge, wie unser Haus zusammenbricht und vom Fluss mitgerissen wird. Hazel jagt am Fluss entlang neben dem Haus her, kann es jedoch nicht einholen. Als wir an einer Stelle kurz das Haus einholen, trifft ein Auto die Seitenwand und Hazel stürzt ins Wasser. In einem Lichtblitz respawnen wir und mehr und mehr seltsame Ereignisse geschehen um uns herum.

Hazel begibt sich zu ihrer entfremdeten Großmutter, die in einer millionenschweren Villa auf dem Berg lebt, während ihrer Schwiegertochter und Enkelin in einem Trailerpark hausen. Auf dem Weg dorthin häufen sich die seltsamen Dinge, die wir in dem tobenden Sturm sehen. Bei der Großmutter angekommen, stoßen wir allerdings auf wenig Hilfsbereitschaft. Nachdem Hazel von den merkwürdigen Dingen berichtet hat, die sie im Sturm sieht, werden wir kurzerhand in ein Zimmer gesperrt, aus welchem uns am nächsten Morgen eine Eule befreit. In der Villa von Großmutter Bunny finden wir schließlich Hinweise darauf, dass sie mehr weiß als sie zugibt.

Von nun an können wir auch die Fäden sehen, die den Stoff des Universums zusammenhalten. Im Spiel gestaltet sich diese Mechanik so, dass wir den rechten Stick drücken und ein weißleuchtender Pfad uns den Weg zu unserem Ziel anzeigt. Dieser leitet uns auf Bunnys Dachboden, wo wir mit den Nadeln die Waffen einer Weberin finden. Bewaffnet mit den neu gefundenen Stricknadeln begibt sich Hazel alleine in die Sümpfe, um ihre Mutter zu retten.