Diablo 4 kommt in den Game Pass

Gestern fand der offizielle Podcast von Microsoft zu den Gerüchten der letzten Zeit statt. Vorwiegend ging es darin um die Pläne des Konzerns, seine Exklusivtitel in Zukunft auch auf anderen Systemen zu veröffentlichen. Künftige Pläne in Bezug auf die Hardware wurden ebenfalls angesprochen. So wurden die Roadmap der nächsten Konsolengeneration angesprochen und eine neue Hardware-Überraschung zu Weihnachten versprochen.

In einer kleineren Meldung im selben Podcast wurde zudem erwähnt, dass Diablo IV in absehbarer Zeit als Teil des Game Pass erscheinen werde. Dies ist dadurch ermöglicht worden, dass die Firma hinter dem Diablo-Franchise, Activision Blizzard, im letzten Jahr von Microsoft aufgekauft wurde. Dadurch gingen neben den vier Diablo-Spielen das Warcraft-Universum und die Call-of-Duty-Reihe neben etlichen anderen Titeln in den Besitz von Microsoft über.

Auch wenn Diablo IV immer wieder wegen seiner Preispolitik für Ingame-Zahlungen in der Kritik steht, kommt das Action-RPG laut SteamDB alleine auf Steam immer noch auf einen Schnitt von 10.000 gleichzeitigen Spielern. Diablo IV soll nur der erste von vielen Blizzard-Titeln sein, der den Weg in den Game Pass findet. Auch wenn noch keine konkreten Namen genannt wurden, werden sowohl aktuelle Titel als auch Klassiker aus dem großen Portfolio der Firma versprochen.

Wer den Game Pass besitzt und Diablo IV spielen möchte, kann dies ab dem 28. März 2024 tun.