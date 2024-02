Dunkle Pfade-DLC in Diablo IV

Vor etwas über zwei Wochen ist Diablo IV in die mittlerweile dritte Season gestartet. Die Saison des Konstrukts bringt wieder neue Events und zeitlich begrenzte Belohnungen ins Spiel. Natürlich gibt es auch wieder einen kostenpflichtigen Battle Pass, der mehr Belohnungen bietet, als dies die kostenfreie Version tut.

Neben der neuen Saison hat Blizzard am 30. Januar 2024 einen neuen Inhalt in den Shop eingefügt. Dieser sorgt bei Fans jedoch für Stirnrunzeln. Es geht dabei um das Dunkle Pfade DLC. Dieses steht für 29,99 Euro in allen Shops zum Kauf bereit. Die kurze Beschreibung des Pakets ist wenig aussagekräftig: "Bereist mit dem 'Dunkle Pfade'-Paket ganz Sanktuario."

Genannt werden folgende Inhalte:

1000 Platin

'Zur Hölle und zurück'-Paket:

Sturm-Tor-Stadtportal der Zauberer



Durchgangsarterie-Stadtportal der Jäger



Unterweltschwelle-Stadtportal der Totenbeschwörer



Wildwurzelweg-Stadtportal der Druiden



Kriegspfad-Stadtportal der Barbaren

Auch wenn es nach mehr aussehen mag, handelt es sich eigentlich nur um zwei digitale Inhalte. Etwas Ingame-Währung im Gegenwert von 9,99 Euro, wenn man sie einzeln im Shop kauft und je eine eigene Portal-Farbe für jede Klasse im Spiel. Blizzard ruft hier also satte 20,00 Euro für das Umfärben des Stadtportals auf. Ob das wirklich den Kauf wert ist, bleibt dem Spieler überlassen.