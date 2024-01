Erst kürzlich gab Microsoft bekannt, bei seiner Spiele-Sparte in Zukunft verstärkt auf KI zu setzen. Um dies umzusetzen, hat man sich mit Inworld AI zusammengetan.

Nun hat ein weiterer Spiele-Konzern bekannt gegeben, in Zukunft auf den Einsatz künstlicher Intelligenz zu bauen. Jedes Jahr veröffentlich Square Enix einen Brief von Direktor Takashi Kiryu an die Fans. Im aktuellen Brief geht Kiryu auch auf den Einsatz von KI ein. Man wolle den "aggressiv" vorgehen und neue Technologien nutzen.

Zwei Bereiche werden als mögliche Einsatzgebiete genannt. Einerseits will man KI im Marketing einsetzen, um die eigenen Produkte noch effizienter zu bewerben und zu vermarkten. Andererseits habe man vor, die künstliche Intelligenz zu nutzen, um schneller Spiele zu entwickeln. Dabei soll die Effizienz gesteigert werden, so dass man mit der gleichen Anzahl Entwickler wesentlich schneller Spiele produziert.

Wie genau diese Maßnahmen umgesetzt werden, ist aktuell noch unklar. Auch bleibt abzuwarten, wie die Fans den KI-Einsatz aufnehmen. Microsofts Weihnachtskarte, die mit KI erstellt wurde, sorgte zuletzt für Kritik. NVIDIA präsentierte eine Interaktion mit einer Charakter-KI (siehe Screenshot oben), was ebenfalls neue Freiheiten im Spieledesign ermöglichen sollte.