Nachdem die Übernahme von Activision Blizzard nun endlich abgeschlossen ist, gibt Microsoft eine neue Partnerschaft bekannt. In Zukunft will man mit Inworld AI zusammenarbeiten.

Inworld AI wirbt damit, Spiele mit KI-gesteuerten NPCs zum Leben zu erwecken. In der Ankündigung der Kooperation auf dem Blog von Microsoft werden gleich mehrere Anwendungsmöglichkeiten der KI in der Spieleentwicklung genannt. Zum Beispiel sollen Anwendungen den Schreibern in Zukunft bei den Entwürfen der Skripte, Dialoge und Quests helfen. Das wäre der eher klassische Einsatz von KI-Tools.

Microsoft nennt aber auch eine weitere Möglichkeit. Hierbei würde die KI direkt ins Spiel implementiert. Hier könnte sie dann im Einsatz als NPC dynamisch auf Dialoge reagieren und selbst Quests und Storyinhalte quasi live generieren. Spieler sollen so ein noch immersiveres Erlebnis erhalten.

Kritiker fürchten neben dem Verlust von ohnehin schon schlecht bezahlten Arbeitsplätzen in der Gamesbranche zudem eine Verschlechterung der Spiele von Microsoft. Mit KI generierte Inhalte könnten schnell generisch wirken und so zwar große, jedoch langweilige Spiele erschaffen.