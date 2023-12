Werbung

Microsoft setzt häufig auf Indie-Spiele. Besonders im Angebot des Xbox-Game-Pass-Abos finden sich viele Indie-Titel. Zuständig für die Auswahl und Veröffentlichung der unabhängigen Titel ist die Abteilung ID@Xbox.

Kürzlich sorgte ein Post von ID@Xbox auf deren X-Account jedoch für Ärger. Der Post wurde mittlerweile entfernt. Darin sollten die Indie-Titel im Game Pass beworben werden und man richtete die Frage an die Community, welches ihr Lieblings-Indie-Spiel 2023 war. Begleitet wurde der Post von einem Bild, auf dem in weihnachtlicher Kulisse das Xbox- und das ID-Logo zu sehen waren. Auf dem ersten Blick nichts verwerfliches.

Nach kurzer Zeit bemerkten andere Nutzer allerdings Ungereimtheiten an dem Bild. Die Figuren hatten Fehler in ihren Gesichtern, die Schlitten wurden über seltsame Kabel gesteuert, die ins Nichts verliefen. Schnell wurde klar, dass das Bild mit einer KI erstellt wurde. Microsoft hat auch vor kurzer Zeit erst verkündet, in Zukunft mit Invoke AI zusammen zu arbeiten. Die Beschwerden beziehen sich darauf, dass Microsoft lieber auf KI zurückgreift, als Indie-Entwicklern die Chance zu geben, solche Werbebilder zu erstellen. Laut den Kommentaren unter dem Post sage nichts so sehr "wir kümmern und nicht um Indie-Entwickler" wie der Einsatz von KI.