Werbung

Nachdem der Epic Games Store aktuell sowohl den Open-World-Actiontitel Saints Row IV: Re-Elected als auch den Shooter Wildcat Gun Machine kostenlos an alle Spieler verteilt, hüllt sich die Spieleschmiede bezüglich der am kommenden Donnerstag erscheinenden Titel in Schweigen. Wie sich der Webseite des Epic-Stores entnehmen lässt, ist für den kommenden Donnerstag lediglich "Ein geheimnisvolles Spiel" angekündigt.

Neben dem Titel ist auch die tatsächliche Anzahl der Gratisspiele unklar. Bereits im Jahr 2020 launchte der Epic Games Store pünktlich zum Weihnachtsfest eine große Promo-Aktion. 15 Tage lang verteilte Epic Geschenke an alle Gamer. Außerdem gab es diverse Rabatte. Teilweise beliefen sich diese auf bis zu 75 %.

Ob am kommenden Donnerstag der Startschuss zur großen Epic Games Store Weihnachtsaktion 2022 fällt, wird sich zeigen. Allerdings stehen die Chancen gut, da Epic nicht seinen üblichen Platzhalter bei "geheimnisvollen Spielen” gewählt hat, sondern es sich dabei um eine ähnliche Designsprache handelt, wie sie auch 2020 Verwendung fand.

Spannend bleibt außerdem, welche Spiele der Epic Games Store in diesem Jahr allen Gamern kostenlos zum Download anbieten wird. Mit der Veröffentlichung von Need for Speed Unbound wurde in der Vergangenheit immer wieder NFS Heat als heißer Kandidat gehandelt. Bislang gab es den Titel jedoch nur stark reduziert bei Steam.

Zudem überzeugten die vergangenen Gratisreleases nicht auf ganzer Linie. Das letzte große Highlight liegt bereits mehrere Wochen zurück. Die Hochzeiten mit sechs kostenlosen Batman-Spielen oder Titeln wie GTA V sind schon lange vorbei.

Mit dem kommenden Release des Remakes von Dead Space am 27. Januar 2023 wäre das Original des Survival-Horrors sicherlich keine schlechte Wahl. Allerdings war Electronics Arts erst vor kurzem mit dem First-Person-Multiplayer Star Wars: Squadrons bei den Gratisspielen im Epic Games Store vertreten.