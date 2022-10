Werbung

Mit der Neuauflage von Dead Space kehrt einer der nervenaufreibensten Third-Person-Shooter der Videospielgeschichte zurück. Nachdem die Spieleschmiede EA mit dem 27. Januar 2023 bereits im Mai des Jahres den offiziellen Veröffentlichungstermin der Neuauflage bekannt gegeben hatte, folgt nun ein erster Gameplay-Trailer.

Das Remake des Science-Fiction Survival-Horror-Spiels wurde mithilfe der Frostbite-Engine von Grund auf neu entwickelt. Allerdings soll sich am grundsätzlichen Spielprinzip nicht allzu viel ändern. Das Augenmerk der Verantwortlichen liegt in erster Linie auf einem verbesserten Sound sowie einer überarbeiteten Grafik. EA spricht hier sogar von einem neuen Level an Immersion und Qualität.

Der Gameplay-Trailer macht einen guten Eindruck und zeigt, dass sich der Remake sehr nah am Original orientiert. Die bedrückende und düstere Stimmung lässt sich gleich in der ersten Kampfszene erkennen. Somit ist davon auszugehen, dass die Nerven der Spieler bei der Neuauflage ebenfalls wieder blank liegen dürften. EA scheint den Titel keinesfalls entschärft zu haben.

Ob Spieler, die bereits Dead Space auf der PlayStation 3 gespielt haben, einen ähnlich hohen Ruhepuls erleben werden, wie dies beim erstmaligen Durchspielen des Originals der Fall war, bleibt abzuwarten. Auch wenn die Veröffentlichung der PS3-Version mittlerweile 14 Jahre in der Vergangenheit liegt, sind die Schlüsselszenen keinesfalls in Vergessenheit geraten. Wer das Ganze auf die Spitze treiben möchte, sollte das kommende Dead Space in einem abgedunkelten Raum mit Kopfhörern spielen - sofern dies die eigene körperliche Verfassung zulässt.

Eine abschließende Bewertung des Anspannungsgrades und eine Einschätzung darüber, ob sich der Titel auch für alle Spieler des Originals lohnt, gibt es im kommenden Hardwareluxx-Angespielt von der Neuauflage des Third-Person-Shooters Dead Space.

