Spiele ohne Ende: Epic Games Store kündigt Weihnachtsüberraschung an

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft kündigt der Epic Games Store seine Feiertagsangebote an. Dies dürfte jedoch nur die wenigsten Hardwareluxx-Leser überraschen. Bereits am Montag berichteten wir über eine mögliche, großangelegte Weihnachtsüberraschung von Epic. Nun ist es amtlich und wir können die Frage, ob sich der Epic Games Store pünktlich zum Weihnachtsfest ein ganz besonderes Geschenk überlegt hat, mit einem "JA!" beantworten. Zudem wartet nicht nur ein Geschenk auf alle Gamer im Epic-Store, sondern direkt eine ganze Ladung von Geschenken.

Ab dem 17. Dezember 2020 wird es im Epic Games Store ganze 15 Tage lang kostenlose Spiele geben. Aktuell ist zwar noch nicht bekannt, um welche Spiele es sich handeln wird, jedoch soll im täglichen Wechsel immer ein neues Game verschenkt werden. Somit ist es nicht unwahrscheinlich, dass sowohl an Heiligabend als auch an den Weihnachtstagen ein ganz besonderes Highlight auf die Gamer warten könnte. Außerdem erwarten alle Spieler diverse Rabatte. Teilweise sollen sich diese auf bis zu 75 % belaufen.

Des Weiteren dürfte bereits am kommenden Donnerstag, den 17. Dezember, pünktlich zum Start der Aktion ein Kracher auf die Gamer warten. Wo sonst die Spiele der nächsten Woche bekannt gegeben werden, findet sich aktuell lediglich der Release-Hinweis auf ein geheimnisvolles Spiel. Auch wenn dies in der Vergangenheit nicht unbedingt bedeuten musste, dass tatsächlich nur ein Spiel kostenlos releast wurde. Ob Epic direkt am ersten Tag mit einem Feuerwerk starten wird bleibt zunächst abzuwarten. Mit Blick auf die Veröffentlichungen der letzten Woche ist jedoch gerade bei der Popularität der Spiele sicherlich noch Luft nach oben. Ein möglicher Titel wären unter anderem ein Teil der Far-Cry-Reihe. Hier steht mit Far Cry 6 am 18. Februar 2021 bereits der neue Teil in den Startlöchern. Somit stehen die Chancen gut, dass wir in diesem Jahr Far Cry 3 als Weihnachtsgeschenk von Epic erhalten werden.