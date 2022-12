Epic Games Store mit zwei neuen Gratisspielen in der kommenden Woche

Nachdem der Epic Games Store aktuell sowohl den Indie-Titel Fort Triumph als auch "RPG in a Box" kostenlos an alle Spieler verteilt, gibt es am kommenden Donnerstag ebenfalls wieder zwei Spiele gratis. Neben dem Open-World-Actiontitel Saints Row IV: Re-Elected verschenkt Epic den Shooter Wildcat Gun Machine. Voraussetzung für den Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Saints Row IV: Re-Elected ist der vierte Teil der gleichnamigen Computerspielserie. Besagter Titel wurde vom US-amerikanischen Unternehmen Deep Silver Volition entwickelt und am 23. August 2013 veröffentlicht. Das Spiel ist sowohl für Microsoft Windows als auch Sonys PlayStation 3 und die Xbox 360 verfügbar. Im März 2020 erschien eine Version für die Nintendo Switch.

Der Open-World-Actiontitel führt die Handlung des Vorgängers Saints Row: The Third fort. Der Protagonist ist Kopf der 3rd Street Saints und wurde zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Als neues Staatsoberhaupt müssen sich die Spieler gegen eine Alien-Invasion zur Wehr setzen.

Bei Wildcat Gun Machine handelt es sich um eine explosive Achterbahnfahrt. Der Bullet-Hell-Dungeon-Crawler bietet zahlreiche Waffen sowie riesige Mech-Roboter und niedliche Kätzchen. Außerdem gilt es weitläufige, labyrinthartige Dungeons zu erkunden. Die Kämpfe sind anspruchsvoll und wurden speziell entworfen (keine Zufallskämpfe), um das taktische Denken der Gamer herauszufordern.

Die Spieler können aus über 40 Waffenarten wählen. Jede Waffe verfügt dabei über einzigartige Features wie zum Beispiel zielsuchende Kugeln oder Laserstrahlen mit einer hohen Reichweite. Ebenfalls finden sich Explosivgeschosse mit einem gewaltigen Sprengradius im Repertoire der Spieler wieder.

Neben dem Hauptspiel ist das Supporter Pack für rund 6 Euro als Addon im Epic Games Store erhältlich.