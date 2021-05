Nintendo Switch mit OLED und schnellem NVIDIA-SoC im September

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass Nintendo an einer überarbeiteten Version seiner inzwischen über fünf Jahre alten Switch-Konsole arbeitet. Bislang war allerdings unklar, wann das neue Modell auf den Markt kommen wird. Das Nachrichtenportal Bloomberg will nun - unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen - den geplanten Release sowie den Zeitpunkt der offiziellen Vorstellung in Erfahrung gebracht haben.

Demnach soll die neue Switch-Konsole bereits am 12. Juni im Vorfeld der E3-Spielemesse offiziell angekündigt werden. Ein Marktstart soll dann im im September oder Oktober 2021 folgen.

Darüber hinaus scheinen sich frühere Hinweise auf den Einsatz eines OLED-Displays nun endgültig zu bestätigen. Die OLED-Technologie würde im Vergleich der aktuell verwendeten LC-Bildschirme eine Menge Vorteile mit sich bringen. Unter anderem höhere Kontraste sowie eine bessere Reaktionszeit, was bei einer Konsole durchaus sinnvoll erscheint. Lediglich der Einkaufspreis liegt deutlich höher. Noch ist unklar, ob sich das auch in der Preisgestaltung für die neue Switch-Konsole bemerkbar machen wird.

Gleichzeitig soll ein neuer NVIDIA-SoC für die nötige Grafikleistung sorgen und zudem eine DLSS-Unterstützung (Deep Learning Super Sampling) mitbringen. Diese Technologie ermöglicht ein vergleichsweise rechenarmes Hochskalieren von Auflösungen und wird so schon bei einigen PC-Spielen eingesetzt. Da die neue Switch laut früheren Leaks aus Data-Mining wohl mit einer 4K-Unterstützung für die Ausgabe auf Fernsehern und externen Monitoren kommen soll, scheint dies durchaus sinnvoll.