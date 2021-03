Epic Games Store: Auch das nächste Gratisgame ist kein Hit

Eigentlich ist der Epic Games Store bekannt dafür diverse AAA-Hits kostenlos unter die Leute zu bringen. Mit Titeln wie GTA V sorgte die Spieleschmiede für einen massiven Nutzer-Zulauf, der am Veröffentlichungstag einen Zusammenbruch der gesamten Infrastruktur des Shops zur Folge hatte. Aber auch Games wie Watch Dogs fanden großen Anklang unter den Spielern. Zudem dürfte der Release von gleich sechs Batman-Titeln vielen noch in Erinnerung sein. Den letzten großen Kracher releaste Epic im vergangenen Dezember mit seiner Weihnachtsüberraschung. Danach wurde es jedoch verdächtig ruhig.

Lässt man die letzten Wochen Revue passieren, so konnten die Gratisreleases nur wenig überzeugen. Sowohl Wargame: Red Dragon oder der Science-Fiction-Builder Surviving Mars sind sicherlich keinesweg schlechte Spiele, jedoch nicht ansatzweise vergleichbar mit GTA V oder Watch Dogs 2. Das Gleiche gilt für den bereits in der vergangenen Woche angekündigten Titel. Mit The Fall wählte man nicht gerade ein aktuelles Spiel aus. Das Action-Adventure wurde erstmals im Jahr 2014 veröffentlicht. Nun folgt mit Creature in the Well zwar ein Titel, der lediglich knapp zwei Jahre alt ist, allerdings dürfte der Top-Down-Shooter nur die wenigsten Gamer ansprechen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Aktuell ist unklar, welchen Weg Epic mit seinen kostenlosen Releases in Zukunft einschlagen will. Natürlich sind bekannte Spiele wesentlich kostspieliger wenn man diese gratis unter die Leute bringt, als dies der Fall bei Indie-Titeln ist. Ob Epic bereits die kritische Masse an Nutzern erreicht hat und aus diesem Grund die Gratisveröffentlichungen zurückfährt, ist nicht bekannt. Möglich wäre auch, dass der Epic Games Store die gesparten Kosten in kommende Exklusiv-Verträge mit Entwicklerstudios investieren wird. Die meisten Gamer dürften die Epic-Shopsoftware mittlerweile installiert haben. Dann ist der Schritt nicht mehr weit, auch entsprechende Exklusivspiele über den Epic-Store zu beziehen.