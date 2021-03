Nach Surviving Mars: Epic Games Store kündigt das nächste Gratisspiel an

Auch in diesen Tagen verschenkt der Epic Games Store wieder einen kostenlosen Titel über seine Vertriebsplattform. Mit The Fall erwartet alle Spieler ab dem 18. März 2021 ein Action-Adventure, das von Over the Moon entwickelt wurde. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein. Aktuell lässt sich der Science-Fiction-Builder Surviving Mars kostenlos herunterladen.

Bei The Fall übernehmen die Spieler die Rolle einer künstlichen Intelligenz namens ARID, die über die Kontrolle eines Kampfanzugs vom Typ 7 verfügt. Nach einer Bruchlandung auf einem unbekannten Planeten haben die Gamer die Aufgabe, den menschlichen Piloten im Anzug zu beschützen. Dabei gilt es zunächst medizinische Hilfe zu suchen. Mit einer Taschenlampe ist es möglich, die Umgebung zu analysieren sowie zu interpretieren.

Der Titel wurde erstmals im Jahr 2014 für Windows-PCs und die Wii U veröffentlicht. 2015 folgten die Sony PlayStation 4 und Microsofts Xbox One. Auf Steam haben 2.540 Spieler ihre Stimme abgegeben und sind dabei zu einem Ergebnis gekommen, das sich sehen lassen kann: Insgesamt bewerten die Gamer The Fall mit “sehr positiv”.

Da das Spiel mittlerweile etwas in die Jahre gekommen ist, dürften die meisten PCs und Notebooks völlig ausreichend sein. Das Entwicklerstudio spricht beim Betriebssystem von Windows XP SP 3 oder höher. Als CPU wird ein 2,5 GHz Dual-Core gefordert. Beim Thema RAM müssen 3 GB vorhanden sein. Die Grafikkarte sollte mindestens eine GeForce 8600 (256 MB) sein.

Momentan scheint Epic seine Gratis-Release-Strategie etwas zu überarbeiten und einen Gang zurückzuschalten. Ob man passend zum Osterfest wieder Vollgas geben und mit einem AAA-Kracher für Aufsehen sorgen wird, bleibt abzuwarten. Gerade über die Feiertage bietet sich eine gute Möglichkeit für die Spieleschmiede nochmals ordentlich die Werbetrommel für die eigene Vertriebsplattform zu rühren.