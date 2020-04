Resident Evil 3 Remake: Neuer AMD-Treiber verfügbar und Multiplayer-Update angekündigt

Mit dem Remake von Resident Evil 3 können ab heute wieder auf dem PC, Sonys PlayStation 4 und Microsofts Xbox One Unmengen an Zombies gejagt werden. Außerdem erhalten alle Käufer Resident Evil: Resistance. Beim Multiplayer treten bis zu vier Spieler gegen einen menschlichen Gegner an. Der Puppetmaster zieht dabei die Strippen im Hintergrund und versucht unter anderem mit der geschickten Positionierung von Zombies und diversen Fallen die menschlichen Versuchskaninchen an einer Flucht zu hindern.

Des Weiteren hat die Spieleschmiede Capcom bekannt gegeben, am 17. April 2020 ein Update für Resident Evil 3 zu veröffentlichen. Durch besagte Aktualisierung lässt sich beim Multiplayer Resident Evil: Resistance in Zukunft auch Jill Valentine auswählen. Weitere Details zum Update sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Passend zum Release hat AMD den eigenen Grafikkartentreiber in der Version 20.4.1 veröffentlicht. Dieser bringt neben einer offiziellen Unterstützung für Resident Evil 3 auch noch weitere Fehlerbehebungen. Diese betreffen unter anderem die Spiele Overwatch, Doom Eternal und Heroes of the Storm. Alle Infos zur Version 20.4.1 inklusive Download finden sich in der AMD-Release-Note.

Resident Evil 3 wurde erstmals am 22. September 1999 veröffentlicht. RE 3 spielt wenige Stunden vor bzw. nach den Ereignissen des zweiten Teils. Jill Valentine wurde von S.T.A.R.S. suspendiert und ist gerade dabei die Stadt zu verlassen, als die Hölle in Raccoon City ausbricht. Die Umbrella Corporation schickt zudem das Projekt Nemesis in die Stadt, mit dem Ziel alle S.T.A.R.S.-Mitglieder auszulöschen. Somit versucht das Unternehmen die illegale Biowaffenforschung weiterhin geheim zu halten.

Bereits im Januar 2019 veröffentlichte die Spieleschmiede ein Remake vom zweiten Teil der Resident-Evil-Reihe. Dieser fand großen Anklang in der Fangemeinde.