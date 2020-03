Neue Direct Mini: Nintendo enthüllt viele neue Spiele-Inhalte für die Switch

Nach einer mehrmonatigen Pause hat Nintendo am Donnerstagnachmittag überraschend eine neue Ausgabe seiner bekannten Direct-Streams veröffentlicht, in Zuge derer man stetig Updates für seinen geplanten Spielekatalog gibt. Schon zu Beginn wies die Spieleschmiede darauf hin, dass sich die im Stream genannten Releasetermine aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie womöglich verschieben könnten – neue Triple-A-Titel aus dem Pilzkönigreich rund um Super Mario, Luigi, Peach, Yoshi und Co. gab es während der etwa halbstündigen Direct-Mini-Ausgabe jedoch nicht.

Das beliebte Prügelspiel Super Smash Bros. Ultimate wird demnächst einen weiteren Kämpfer erhalten, der der ARMS-Reihe entspringen wird. Um welchen Kämpfer es sich dabei handeln wird, ließ Nintendo jedoch offen. Passend dazu können Abonnenten von Nintendo Switch Online ARMS bis zum 6. April kostenlos aus dem Nintendo eShop herunterladen und neun Tage lang kostenlos anspielen.

Für die beiden neusten Pokémon-Teile Schwert und Schild wird man im Sommer und Herbst jeweils einen Erweiterungspass veröffentlichen, die unter anderem neue Pokémon, neue Regionen und neue Fähigkeiten beinhalten werden. 29,99 Euro soll jeder der beiden DLCs kosten.

Für das erst vor wenige Tagen erschienene Animal Crossing: New Horizons hat Nintendo schon das zweite Gratis-Update angekündigt, das ein neues Event mit sich bringen wird. Viele Details hierzu gibt es aber noch nicht – bis dahin können sich Spieler am Häschentag vom 1. bis zum 12. April auf Ostereier-Jagd begeben und verschiedene Dinge aus ihnen basteln.

Nachdem in der Gerüchteküche immer wieder über den möglichen Erscheinungstermin von Xenoblade Chronicles: Definitive Edition spekuliert wurde, ließ Nintendo die Katze gleich zu Beginn der Direct Mini aus dem Sack: Am 29. Mai soll das Spiel, das ursprünglich auf der Nintendo Wii erschien, mit zahlreichen Verbesserungen bis hin zu neuen Musikstücken für die Nintendo Switch an den Start gehen. Am selben Tag wird man außerdem eine Collectors Edition auf den Markt bringen, die ein 250-seitiges Artbook, ein SteelBook, eine Schallplatte mit Cover im Monado-Design sowie ein riesiges Poster beinhaltet. Vorbesteller können bereits jetzt zuschlagen und das Spiel im Nintendo eShop vorab laden. Einen neuen Trailer gibt es natürlich ebenfalls zu bestaunen.

StarWars, BioShock, Borderlands und mehr

Schon seit den späten Abendstunden für die Nintendo Switch erhältlich sind Spiele wie Panzer Dragoon: Remake und Jedi Knight: Jedi Academy oder eine erste spielbare Demo zu Bravely Default II. Damit kommen sogar StarWars-Fans auf ihre Kosten, wobei im Laufe des Jahres auch noch Star Wars Episode 1 Racer aus dem Jahr 1999 dazu kommen soll.

Einige Franchises von 2K sollen in wenigen Monaten ebenfalls auf die Nintendo Switch hüpfen, darunter Borderlands und BioShock. Aber auch Burnout Paradise Remastered soll für die Nintendo Switch kommen.

Mit 51 Worldwide Games bringt man am 5. Juni eine ganze Spielesammlung auf die Konsole, die zahlreiche Klassiker wie Poker, Vier gewinnt, Backgammon, Blackjack, Schach, Shogi, Domino, Mühle, Dart, Gold, Billard, Bowling, Tennis oder Käsekästchen umfasst – insgesamt 51 Titel sind mit von der Partie, die sich teilweise sogar im Multiplayer-Modus oder online über Nintendo Switch Online spielen lassen.

Alle Neuankündigen für die Nintendo Switch finden sich im YouTube-Stream der neuesten Direct Mini.