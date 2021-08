99 Cent: Auch Spotify testet neues Abo-Paket

Nicht nur die Videostreaming-Plattform YouTube experimentiert derzeit mit einem neuen Abo-Paket, auch der schwedische Musikstreamer Spotify soll im Hintergrund fleißig testen. Wie der US-amerikanische Technikblog The Verge berichtet, testet die Plattform mit ausgewählten Kunden und einer begrenzten Anzahl derzeit ein 99-Cent-Modell.

Bislang gibt es zwei Spotify lediglich zwei Preismodelle: Eine kostenlose, aber werbefinanzierte Version und eine kostenpflichtige Version, die abgesehen von diversen Familien- und Studententarifen mit 9,99 Euro monatlich in Deutschland zu Buche schlägt. Der dritte Preisplan wird derzeit unter dem Namen „Spotify Plus“ getestet und soll monatlich 99 Cent kosten. Zwar wird der Musikdienst bei diesem Modell weiterhin nicht auf Werbeunterbrechungen verzichten, dafür wird man dem Abonnenten etwas mehr Handlungsspielraum ermöglichen.

Entgegen der Gratisversion sollen sich laufende Titel beliebig oft überspringen oder gezielt Songtitel für die Wiedergabe auswählen lassen. Die maximale Soundqualität und die Möglichkeit, Songs offline in der App verfügbar zu machen, oder die komplette Freiheit über die Wiedergabeliste, wird es weiterhin nur im teuren Premium-Modell geben. In der Gratisversion lassen sich nur einzelne Alben und Playlist anwählen.

Laut The Verge soll Spotify das neue Plus-Preismodell lediglich testen. Ob es am Ende tatsächlich so in das Angebot des Musikstreaming-Dienstes aufgenommen wird, ist damit offen.

Spotify zählte zuletzt insgesamt rund 365 Millionen Nutzer im Monat, wovon rund 165 Millionen das kostenpflichtige Premium-Abo abgeschlossen hatten. Die Nutzerbasis ist damit weiter kräftig gestiegen und muss es auch, denn der Dienst verdient überwiegend mit seinen Premium-Nutzern Geld und ist weiterhin nicht profitabel. Knapp 2,331 Milliarden Euro wurden mit einem Quartalsverlust in Höhe von rund 20 Millionen Euro im letzten Quartal umgesetzt. Die Corona-Pandemie hatte das Geschäft beflügelt.