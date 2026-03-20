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Valve hat SteamOS 3.8 im Preview-Kanal veröffentlicht. Es ist eines der umfangreichsten Releases des Betriebssystems seit Jahren und verändert das System auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Noch handelt es sich um eine Vorschau-Version, die jedoch einige neue Features und vor allem neuen Hardware-Support mit sich bringt.

Das Fundament von SteamOS 3.8 ist ein komplett erneuerter Unterbau: Valve hebt die Basis auf eine aktuellere Version von Arch Linux und wechselt auf den Kernel 6.16. Das bringt eine breitere Hardwarekompatibilität und macht das System somit auch bereit für die kommenden Steam Machines, die Valve zusammen mit dem Steam Frame und dem neuen Controller im Herbst 2026 auf den Markt bringen möchte. Von der Software-Seite wäre Valve damit schon jetzt bereit für entsprechende Geräte – was noch fehlt, sind die fertige Hardware und ein offizieller Launch-Termin.

Ebenso fügt das Update erstmals offizielle Unterstützung für das Lenovo Legion Go 2 und das ASUS ROG Xbox Ally mit vollständiger Controller-, Audio- und TDP-Steuerung hinzu. Verbesserten Support erhalten GPD Win 5, Anbernic Win600 und der OneXPlayer X1. Das technisch bemerkenswerteste Detail: Die Controller-Eingabeverzögerung sinkt von bisher 5 bis 8 ms auf 100 bis 500 µs. Der Desktop-Modus nutzt nun standardmäßig Wayland statt X11 und läuft mit KDE Plasma 6.4.3.

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Das eigene Steam Deck hat eine neue Hibernation-Funktion bekommen: Die Option "Memory Power Down" versetzt das Steam Deck in einen echten Tiefschlaf, der den Akku im Standby deutlich schont. Wer viel auf externen Displays oder im Heimkino spielt, profitiert von verbesserten HDMI-Funktionen: SteamOS 3.8 erkennt angeschlossene Surround-Sound-Systeme automatisch, unterstützt HDR- und VRR-Displays und bietet eine neue Pro-Display-Skalierung für Fernseher und Monitore. Durch den aktualisierten Grafik-Stack sollen Windows-Spiele über Proton effizienter laufen und bekannte Fehler in Starfield oder Star Wars Jedi: Survivor wurden behoben. Für Bluetooth-Nutzer lässt sich das Steam Deck wieder zuverlässig per Bluetooth aufwecken.

Ein konkretes, offizielles Datum für die stabile Finalversion von SteamOS 3.8 hat Valve bisher nicht kommuniziert. Wer nicht warten will, kann auf seinem Steam Deck SteamOS 3.8 bereits jetzt über Einstellungen -> System -> System-Update-Kanal -> Preview aktivieren.

Preise und Verfügbarkeit Valve Steam Deck Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 519,00 EUR Zeigen >>