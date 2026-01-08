Werbung

Trotz neuer Hardware-Chips hält die CES 2026 in Las Vegas nur sehr wenige Neuheiten zu Gaming-Handhelds bereit. Eine davon ist die Ankündigung von Lenovo, das Legion Go 2 in der ersten Jahreshälfte mit vorinstalliertem SteamOS auszuliefern.

Dadurch verschlechtert sich zwar etwas die Kompatibilität zu Spielen, da ein Linux-Betriebssystem als Unterbau genutzt wird, jedoch dürfte sich die Performance verbessern – gerade, was die Menüführung anbelangt. Außerdem scheint sich der Preis leicht zu reduzieren, denn die SteamOS-Version soll schon ab 1.049 Euro erhältlich sein. Die günstigste Variante mit Windows 11 kostet derzeit knapp 200 Euro mehr.

Technisch bleibt jedoch alles beim Alten. So setzt das Lenovo Legion Go 2, welches ursprünglich auf der IFA im September vorgestellt wurde, auf einen AMD Ryzen Z2 Extreme mit acht CPU-Kernen und einer integrierten Radeon 890M mit 1.024 Shadereinheiten und moderner RDNA-3.5-Architektur. Je nach Konfiguration werden bis zu 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit 8.000 MHz und eine bis zu 2 TB fassende M.2-2242-SSD für die Spielesammlung verbaut. Per microSD-Karte kann der Speicher erweitert werden.

Das 8,8 Zoll große OLED-Display arbeitet mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten und kommt auf 144 Hz sowie 500 Nits. Es ist ein kapazitiver Touchscreen. Für eine möglichst lange Spieldauer ist ein 70 Wh Akku verbaut, der sich über USB-C und ein 65-W-Netzteil laden lässt.

Mit 920 g Gewicht und abnehmbaren Controllern, die als drahtloses Gamepad verwendet werden können, bietet das Lenovo Legion Go 2 eine vergleichsweise hohe Flexibilität, da sich insbesondere der rechte Controller in eine vertikale Maus verwandeln lässt. Zwei 2-W-Lautsprecher sowie WiFi 6E und Bluetooth 5.3 sind ebenfalls mit an Bord.

Das Lenovo Legion Go 2 mit SteamOS soll im Laufe der ersten Jahreshälfte ab 1.049 Euro erhältlich sein. Auch das Lenovo Legion Go ist bereits mit SteamOS verfügbar.