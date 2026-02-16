Werbung

In der vergangenen Woche vollzog Apple einen Rundumschlag und veröffentlichte zahlreiche Updates für seine Betriebssysteme rund um iPhone, iPad, Mac und Co. Nachdem man sich zuletzt sehr zurückhaltend zeigte, was offizielle Zahlen zur Verbreitung von iOS 26 und iPadOS 26 anbelangt, hat man nun über das Entwicklerportal frische Statistiken geliefert. Diese basieren auf App-Store-Transaktionen vom 12. Februar 2026.

Demnach ist iOS 26 auf immerhin schon 66 % der aktiven iPhone-Geräte installiert. Grenzt man dies auf maximal vier Jahre alte Geräte ein, dann laufen bereits 74 % der aktiven iPhones mit der neuesten iOS-Generation, während auf 20 % der Geräte noch iOS 18 und auf etwa 6 % noch eine ältere iOS-Version installiert ist. Im Vergleich zu iOS 18, das vor einem Jahr gemessen 76 % bei jüngeren iPhones und 68 % insgesamt erreichte, hinkt iOS 26 somit leicht hinterher – trotz längerer Verfügbarkeit. Die Zahlen ähneln jedoch stark den Werten von iOS 17 (66 % insgesamt), was auf eine solide, aber nicht überragende Update-Dynamik hindeutet.

Bei iPads fällt die Verbreitung schwächer aus: 66 % der Geräte der letzten vier Jahre sind auf iPadOS 26, gesamt nur 57 % aller aktiven iPads. 26 % stecken bei iPadOS 18 fest, 17 % bei älteren Versionen. Gegenüber iPadOS 18 (63 %, bzw. 53 % vor einem Jahr) und iPadOS 17 liegt der Fortschritt minimal besser, was auf längere Tablet-Zyklen und geringere Update-Motivation zurückzuführen ist.

Gerade zu Beginn hatten sich iOS 26 und iPadOS 26 viel Kritik aufgrund des neuen Liquid-Glass-Designs eingeheimst und zwangen den Hersteller zu etlichen Nachbesserungen. Die Zahlen unterstreichen jedoch auch die Stärken im Update-Management des Herstellers, denn Sicherheitsupdates und neue Features werden nahtlos ausgerollt und von den Nutzern recht schnell installiert.

Mit iOS 27, welches vermutlich mit einer neuen Smartphone-Generation im Herbst erscheinen wird, soll sich Apple überwiegend auf Feinschliff konzentrieren und sich vorrangig einer Optimierung der Akkulaufzeit annehmen. Zur WWDC 2026 im Juni dürften wir hier mehr erfahren.