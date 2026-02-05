Werbung

Apples erstes faltbares iPhone sorgt seit Jahren für Spekulationen, doch in den vergangenen Wochen haben sich die Hinweise auf ein konkretes Gerät deutlich verdichtet. Mehrere üblicherweise gut informierte Quellen gehen inzwischen davon aus, dass ein "iPhone Fold" frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2026 erscheinen und als Teil der iPhone‑18‑Familie positioniert werden könnte. Parallel dazu mehren sich Meldungen zu Display‑Technik, Scharnierkonstruktion und möglichen Formfaktoren – offiziell bestätigt, ist davon allerdings nichts.

Ein aktueller Leak aus China, den der in der Vergangenheit häufig treffsichere Weibo-Account Instant Digital verbreitet hat, nennt jetzt neue Details zum Aufbau und Bedienkonzept des Geräts. Während zu Beginn der Gerüchteküche lange Zeit ein Flip‑Design im Stil eines Klapphandys diskutiert wurde, zeichnet sich inzwischen ein klarer Trend zum Book‑Style ab – also einem Gerät, das ähnlich wie Samsungs Galaxy Z Fold längs aufgeklappt wird. Verschiedene Quellen berichten von einem kompakten Außendisplay um die 5,3 Zoll sowie von einer deutlich größeren Bildschirmfläche im ausgeklappten Modus von 7,5 bis 8 Zoll.

Apple soll bei seinem ersten faltbaren iPhone auf Face ID verzichten und stattdessen auf einen Touch-ID-Sensor im Einschaltknopf setzen, der an der rechten Geräteseite angebracht ist. Darunter soll sich eine separate Taste für die Kamerasteuerung befinden, während auch die Lautstärketasten an die rechte obere Geräteseite wandern – ähnlich wie dies beim iPad mini der Fall ist. Die linke Seite soll dagegen komplett frei von Bedienelementen bleiben.

Die Frontkamera soll in einem Punch-Hole im Display untergebracht sein, was es Apple ermöglichen würde, die Dynamic Island sichtbar zu verkleinern. Auf der Rückseite dürfte es weiterhin ein Kameramodul im Stile des iPhone Air geben, also ein Rechteck mit zwei Linsen, Blitz und Mikrofon. Anders als bei bisherigen iPhones soll diese Kamereinheit jedoch stets schwarz ausgeführt sein – unabhängig von der Gehäusefarbe. Als Standardfarbe ist ein weißes Gehäuse im Gespräch, mindestens eine weitere Farbvariante gilt als wahrscheinlich.

Im Inneren soll Apple die Hauptplatine auf die rechte Seite verlagern, um aufwendige Kabelverbindungen quer durch das Scharnier zu vermeiden. Dadurch entstünde auf der anderen Seite zusätzlicher Platz für den Akku, der laut Leak der größte in der iPhone-Geschichte werden und stolze 5.500 mAh aufweisen soll.

Wie üblich sind die Informationen nicht von Apple bestätigt und daher als Gerüchte zu werten. Dass Instant Digital bereits mehrfach zutreffende Details zu vergangenen iPhone-Generationen aus der Lieferkette vorab veröffentlicht hatte, verleiht den Informationen jedoch ein gewisses Gewicht. Spätestens im Herbst werden wir sehen, welche neuen iPhone-Geräte Apple tatsächlich vorstellen wird – sofern man natürlich am bisherigen Zyklus festhält.