Zur CES stellte NVIDIA eine weitere Iteration von DLSS Super Resolution vor. Für das Upscaling bietet NVIDIA die zweite Generation des Transformer-Modells an, welches einige der bisherigen Unzulänglichkeiten von DLSS 4 und den vorherigen Versionen beseitigt. In einem kurzen Test zu DLSS 4.5 haben wir uns die Verbesserungen in der Bildqualität und die Implikationen auf die Leistung mit den Karten der GeForce-RTX-20/30/40/50-Serie angeschaut.

Bisher war es notwendig, dass Nutzer der NVIDIA-App die Beta-Version (Version 11.0.6.374) verwenden, um die Profile M und L für DLSS 4.5 verwenden zu können.

Nun hat NVIDIA die Version 11.0.6.379 der NVIDIA-App freigegeben. In den Funktionen gibt es keinerlei Unterschiede und somit bleibt es auch bei DLSS 4.5 als wichtigste Neuerung. Dynamic Multi Frame Generation mit einem Faktor von fünf per KI erzeugten Frames und einem gerenderten Frame wird weiterhin zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Die NVIDIA App in der aktuellen Version kann direkt bei NVIDIA heruntergeladen werden.