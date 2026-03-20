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Thermal Grizzly hat mit dem Mycro Pro einen neuen CPU-Wasserkühler vorgestellt. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören unter anderem ein feinmaschiger Filter am Eingangsanschluss sowie eine nickelbeschichtete Kupfer-Kühlplatte mit besonders feinen Mikrofinnen mit einer Schlitz- und Finnenbreite von 0,2 mm. Als AM5 Mycro Pro RGB und Intel 1851 Mycro Pro RGB gibt es jeweils eine Variante für die aktuellen Plattformen von AMD und Intel. Das Kühlerdesign ist mit dem der Mycro Direct-Die-Kühler identisch.

Die Abdeckung besteht aus getempertem Acrylglas, das von einem Rahmen aus eloxiertem Aluminium umrandet wird. Die Ein- und Auslassanschlüsse mit G1/4-Zoll-Gewinde befinden sich jeweils im Acrylglas.

Obiges Foto zeigt die Struktur der Mikrofinnen, sowie der Jetplate und auch den integrierten Filter, der neu bei den CPU-Wasserkühlern von Thermal Grizzly ist.

Der integrierte Filter fängt Partikel ab, die sich im Wasserkühlkreislauf befinden – etwa Produktionsrückstände aus Radiatoren. Er verhindert so eine Verstopfung der Mikrofinnen im Kupferkühler, indem er diese Schmutzpartikel direkt am Eingangsanschluss abfängt. Eine Verschmutzung der Mikrofinnen würde den Durchfluss der Kühlflüssigkeit behindern, die Kühlleistung mindern und letztlich zu höheren CPU-Temperaturen führen. Der Filter verzögert diesen Effekt nachhaltig und lässt sich bei Bedarf laut Hersteller problemlos reinigen.

Der Intel 1851 Mycro Pro RGB konnte im Test-System von Thermal Grizzly auf fix eingestellten Leistungsparametern mit einem Intel Core Ultra 9 285K bei 260 W unter Volllast eine durchschnittliche Temperatur von 38,9 °C erreichen. Für einen AMD Ryzen 9 9900X bei 230 W wurden 77,1 °C erzielt.

Unter der Abdeckung sitzt eine RGB-LED-Beleuchtung, die das schlichte Design bei Bedarf dezent hervorhebt. Die RGB-LEDs lassen sich über einen 3-Pin-ARGB-Header (+5V/DATA/GND) direkt vom Mainboard aus steuern. Die eingesetzten Dichtungsringe (O-Ringe) bestehen aus hoch elastischem, ozon- und UV-beständigem EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk).

Der AM5 Mycro Pro RGB und der Intel 1851 Mycro Pro RGB sind ab sofort direkt im Online-Shop von Thermal Grizzly oder bei den Partner-Händlern verfügbar. Der Preis für die Variante für AMD-Prozessoren liegt bei 139,90 Euro. Das Intel-Modell soll 144,90 Euro kosten. Beide Modelle sind aktuell direkt verfügbar.