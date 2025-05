Werbung

Bereits vor einigen Tagen sprach Noctua per Social-Media-Posting von einem komplett neuen Produkt, welches man auf der Computex vorstellen wird. Eine ungewöhnlich geformte Kühlfinnen-Konstruktion sowie ein mit "Temperatur" beschrifteter Taster sind darauf zusehen. Um was es sich genau handelt, wurde aus dem Bild aber nicht klar. Es könnte sich beispielsweise um ein Gehäuse handeln. Aber das ist alles pure Spekulation.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Nun hat Noctua in einem weiteren X-Posting die "Zukunft der PC-Kühlung" verkündet, dies aber auch noch mit einem Fragezeichen versehen.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Auf dem kurzen Video zu sehen, ist offensichtlich eine Zweiphasen-Flüssigkeitskühlung in eine Art AiO-Kühler mit entsprechend nach oben hin ausgerichteten Finnen, in denen die Flüssigkeit die Abwärme aufnimmt und verdampft.

Über DIY-Projekte bis hin zu Datacenter-Lösungen haben wir den Einsatz einer Zweiphasen-Flüssigkeitskühlung schon gesehen und hier bei Hardwareluxx auch begleitet. Wir sind gespannt, was Noctua auf der Computex so alles anzukündigen hat und um welche Neuheiten es sich hier handelt.

So funktioniert die Zweiphasen-Flüssigkeitskühlung

Die Zweiphasen-Flüssigkeitskühlung nutzt die Phasenänderung eines Kühlmittels – insbesondere den Übergang von der Flüssigkeit in den Dampf. Dabei wird eine spezielle Flüssigkeit in einem geschlossenen Kreislauf direkt an der Wärmequelle erhitzt. Durch die aufgenommene Wärme verdampft die Flüssigkeit, wobei sie große Mengen an Energie aufnimmt (Verdampfungsenthalpie). Dieser Phasenübergang ermöglicht eine sehr effektive Kühlung, da der Temperaturanstieg der Flüssigkeit beim Verdampfen vergleichsweise gering ist. Der entstandene Dampf transportiert die Wärme durch das System weiter, ohne dass dafür hohe Temperaturdifferenzen nötig sind.

An einem kühleren Punkt im System, meist in einem Kondensator oder Wärmetauscher, gibt der Dampf seine Wärme wieder ab, kondensiert zurück zur Flüssigkeit und wird zum Ausgangspunkt zurückgeführt. Dieser Prozess kann passiv durch Schwerkraft oder aktiv durch Pumpen unterstützt werden. Die kontinuierliche Wiederholung von Verdampfung und Kondensation bildet einen geschlossenen Kreislauf mit hoher thermischer Effizienz.

Bisher hat sich eine Zweiphasen-Flüssigkeitskühlung weder im Bereich der Heimanwender, noch im Rechenzentrum so wirklich durchgesetzt. Für Spezialanwendungen scheint es einen sinnvollen Einsatzbereich zu geben, in der Masse ist der Einsatz einer solchen Kühler bisher aber nicht sinnvoll umsetzbar.