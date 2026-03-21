#AMD #Ryzen-9-9950X3D2 #AM5 #ASRock #CPU #Prozessor

Ryzen 9 9950X3D2

ASRock veröffentlicht per Pressemitteilung Kompatibilitätsliste

ASRock veröffentlicht per Pressemitteilung Kompatibilitätsliste
Etwas Unbekanntes umgibt den Ryzen 9 9950X3D2, der inzwischen quasi als bestätigt gilt, von dem aber noch immer nicht klar ist, ob er letztendlich auf den Markt kommen wird. Nun hat ASRock eine Pressemitteilung veröffentlicht, die sich mit der Kompatibilität der eigenen Mainboards zu dem bisher noch nicht angekündigtem, neuen Spitzenmodell beschäftigt.

Die gesamte Produktpalette der Mainboards mit 600er- und 800er-Chipsatz wird aufgeführt. Die dazugehörigen BIOS-Version hören auf die Versionsnummer 4.xx.

ASRock, a global leader in motherboards, graphics cards, gaming monitors, small form factor PCs, and power supply units, today announced that its AM5 motherboards fully support the newly launched AMD Ryzen 9 9950X3D2 processor, delivering unparalleled performance for gamers worldwide. The newly introduced AMD Ryzen 9 9950X3D2 processor offers more cache than ever, giving it higher gaming performance on top of the already extremely performing predecessor.

ASRock's AM5 motherboard is able to support the newly launched processors by simply downloading and installing the latest BIOS from the ASRock official website. In addition to downloading BIOS updates from the official site, users can also take advantage of BIOS Flashback and Instant Flash for quick and convenient upgrades. ASRock strongly recommends updating to the latest BIOS version to ensure optimal compatibility and performance.

- so ASrock in seiner Pressemitteilung

In den vergangenen Wochen und Monaten tauchten immer wieder Einträge und Meldungen zum Ryzen 9 9950X3D2 mit 3D V-Cache auf beiden CCDs auf. 

Die Ryzen-9000-Prozessoren im Überblick
Modell Kerne /
Threads
Grund/Boost-Takt L2-Cache L3-Cache Speicher iGPU TDP Preis
Ryzen 9 9950X3D2 16 / 32 4,3 / 5,6 GHz 16x 1 MB 96 + 96 MB DDR5-5600 Ja 200 W -
Ryzen 9 9950X3D 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 630 Euro
Ryzen 9 9950X 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 510 Euro
Ryzen 9 9900X3D 12 / 244,4 / 5,5 GHz 12x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 530 Euro
Ryzen 9 9900X 12 / 24 4,4 / 5,6 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 360 Euro
Ryzen 7 9850X3D 8 / 16 4,7 / 5,6 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W 460 Euro
Ryzen 7 9800X3D 8 / 16 4,7 / 5,2 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W 430 Euro
Ryzen 7 9750X 8 / 16 4,2 / 5,6 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W -
Ryzen 7 9700X 8 / 16 3,8 / 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 290 Euro
Ryzen 5 9650X 6 / 12 4,3 / 5,5 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W -
Ryzen 5 9600X 6 / 12 3,9 / 5,4 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 180 Euro
Ryzen 5 9600 6 / 12 3,8 / 5,2 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja65 W 160 Euro

Ob und wann ein Ryzen 9 9950X3D2 nun tatsächlich erscheinen wird, bleibt weiter unklar. Es wäre ein AMD ein solches Modell anzukündigen.

Erst vor wenigen Tagen tauchten zudem Gerüchte auf, AMD sollen einen Ryzen 7 9750X und Ryzen 5 9650X vorbereiten.

