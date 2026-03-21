Etwas Unbekanntes umgibt den Ryzen 9 9950X3D2, der inzwischen quasi als bestätigt gilt, von dem aber noch immer nicht klar ist, ob er letztendlich auf den Markt kommen wird. Nun hat ASRock eine Pressemitteilung veröffentlicht, die sich mit der Kompatibilität der eigenen Mainboards zu dem bisher noch nicht angekündigtem, neuen Spitzenmodell beschäftigt.
Die gesamte Produktpalette der Mainboards mit 600er- und 800er-Chipsatz wird aufgeführt. Die dazugehörigen BIOS-Version hören auf die Versionsnummer 4.xx.
ASRock, a global leader in motherboards, graphics cards, gaming monitors, small form factor PCs, and power supply units, today announced that its AM5 motherboards fully support the newly launched AMD Ryzen 9 9950X3D2 processor, delivering unparalleled performance for gamers worldwide. The newly introduced AMD Ryzen 9 9950X3D2 processor offers more cache than ever, giving it higher gaming performance on top of the already extremely performing predecessor.
ASRock's AM5 motherboard is able to support the newly launched processors by simply downloading and installing the latest BIOS from the ASRock official website. In addition to downloading BIOS updates from the official site, users can also take advantage of BIOS Flashback and Instant Flash for quick and convenient upgrades. ASRock strongly recommends updating to the latest BIOS version to ensure optimal compatibility and performance.
In den vergangenen Wochen und Monaten tauchten immer wieder Einträge und Meldungen zum Ryzen 9 9950X3D2 mit 3D V-Cache auf beiden CCDs auf.
|Modell
|Kerne /
Threads
|Grund/Boost-Takt
|L2-Cache
|L3-Cache
|Speicher
|iGPU
|TDP
|Preis
|Ryzen 9 9950X3D2
|16 / 32
|4,3 / 5,6 GHz
|16x 1 MB
|96 + 96 MB
|DDR5-5600
|Ja
|200 W
|-
|Ryzen 9 9950X3D
|16 / 32
|4,3 / 5,7 GHz
|16x 1 MB
|96 + 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|170 W
|630 Euro
|Ryzen 9 9950X
|16 / 32
|4,3 / 5,7 GHz
|16x 1 MB
|2x 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|170 W
|510 Euro
|Ryzen 9 9900X3D
|12 / 24
|4,4 / 5,5 GHz
|12x 1 MB
|96 + 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|530 Euro
|Ryzen 9 9900X
|12 / 24
|4,4 / 5,6 GHz
|12x 1 MB
|2x 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|360 Euro
|Ryzen 7 9850X3D
|8 / 16
|4,7 / 5,6 GHz
|8x 1 MB
|96 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|460 Euro
|Ryzen 7 9800X3D
|8 / 16
|4,7 / 5,2 GHz
|8x 1 MB
|96 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|430 Euro
|Ryzen 7 9750X
|8 / 16
|4,2 / 5,6 GHz
|8x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|-
|Ryzen 7 9700X
|8 / 16
|3,8 / 5,5 GHz
|8x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|65 W
|290 Euro
|Ryzen 5 9650X
|6 / 12
|4,3 / 5,5 GHz
|6x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|-
|Ryzen 5 9600X
|6 / 12
|3,9 / 5,4 GHz
|6x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|65 W
|180 Euro
|Ryzen 5 9600
|6 / 12
|3,8 / 5,2 GHz
|6x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|65 W
|160 Euro
Ob und wann ein Ryzen 9 9950X3D2 nun tatsächlich erscheinen wird, bleibt weiter unklar. Es wäre ein AMD ein solches Modell anzukündigen.
Erst vor wenigen Tagen tauchten zudem Gerüchte auf, AMD sollen einen Ryzen 7 9750X und Ryzen 5 9650X vorbereiten.