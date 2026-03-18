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Gerüchten zufolge, plant AMD zwei weitere Ryzen-Modelle ohne 3D V-Cache, die mit einer höheren TDP und einem höheren Takt in der Mittelklasse auf sich aufmerksam machen sollen. Quelle ist der für gewöhnlich treffsichere chi11eddog (via Videocardz).

Gemutmaßt wird über einen Ryzen 7 9750X mit acht Kernen, dessen TDP mit 120 W festgelegt ist. Durch die höhere TDP fällt der Basistakt mit 4,2 GHz deutlich höher aus, als beim Ryzen 7 9700X. Beim Boosttakt ist das Plus mit 100 MHz nur unwesentlich größer.

Zweites neues Modell soll der Ryzen 5 9650X sein. Auch hier soll AMD eine TDP von 120 W ansetzen. Mit der höheren TDP geht auch hier ein höherer Basistakt von 4,3 GHz einher. Der Boosttakt soll bei 5,5 GHz festgelegt sein.

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Beide Ryzen-Modelle sollen die vollen 32 MB an L3-Cache bieten. Mit einer TDP von 120 W setzen sie sich genau in den Bereich, der sonst bei AMD mit 65 W abgedeckt wird.

Hinter der Meldung bzw. den Plänen für den Ryzen 7 9750X und Ryzen 5 9650X sollen die Core-Ultra-200S-Plus-Prozessoren stecken, die gegen Ende des Monats auf den Markt kommen werden.

Die Ryzen-9000-Prozessoren im Überblick Modell Kerne /

Threads

Grund/Boost-Takt L2-Cache L3-Cache Speicher iGPU TDP Preis Ryzen 9 9950X3D 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 630 Euro Ryzen 9 9950X 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 510 Euro Ryzen 9 9900X3D 12 / 24 4,4 / 5,5 GHz 12x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 530 Euro Ryzen 9 9900X 12 / 24 4,4 / 5,6 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 360 Euro Ryzen 7 9850X3D 8 / 16 4,7 / 5,6 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W 460 Euro Ryzen 7 9800X3D 8 / 16 4,7 / 5,2 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W 430 Euro Ryzen 7 9750X 8 / 16 4,2 / 5,6 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W - Ryzen 7 9700X 8 / 16 3,8 / 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 290 Euro Ryzen 5 9650X 6 / 12 4,3 / 5,5 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W - Ryzen 5 9600X 6 / 12 3,9 / 5,4 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 180 Euro Ryzen 5 9600 6 / 12 3,8 / 5,2 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 160 Euro

Leaker chi11eddog gehörte zu den ersten, die den Ryzen 7 9850X3D (Test) vorhersagten. Auch den Ryzen 9 9950X3D2 nannte er, allerdings hat dieser es bisher nicht auf den Markt geschafft.