Abgesehen vom aktuellen Ryzen-9000-Portfolio mit Zen-5-Kernen, mit und ohne zusätzlichem 3D V-Cache, müssten Käufer, die an einer APU in diesem Sockel interessiert sind, noch auf die Ryzen-8000G-Serie zurückgreifen. Diese basiert auf dem "Phoenix"-Design mit Zen-4-Kernen und zudem einer integrierten Grafikeinheit mit RDNA-3-Architektur und bis zu 12 Compute Units.

Auf der CES Anfang Januar stellte AMD für Notebooks die Ryzen-AI-400-Prozessoren alias "Gorgon Point" vor. Bereits damals gab es erste Andeutungen von AMD selbst, aber auch von den Partnern, dass es diese auch in einer gesockelten Variante geben könnte.

Nun verdichten sich diese Hinweise, denn intern soll AMD (via Videocardz) bereits entsprechendes Informationsmaterial verteilen. Ein Start soll im ersten oder zweiten Quartal erfolgen. Leaker Moore's Law is Dead liefert auf X ein Marketing-Video, sodass es keine Zweifel mehr daran geben kann, dass ein solches Produkt erscheinen wird.

Was "Gorgon Point" auf dem Desktop bieten könnte, sind bis zu 12 Zen-5-Kerne – in einer Mischung aus Zen-5- und Zen-5c-Designs. Hinzu kommen eine NPU mit einer Leistung von bis zu 60 TOPS und auch eine integrierte GPU mit 16 RDNA-3.5-CUs.

Die Ryzen-8000G-Prozessoren erfreuen sich bei gewissen Anwendern großer Beliebtheit. Bei acht Kernen und 12 CUs ist hier allerdings das Ende der Fahnenstange erreicht. "Gorgon Point" könnte also noch einmal eine Schippe drauflegen. Nun bleibt nur abzuwarten, ob und in welcher Form AMD eine Desktop-Variante von "Gorgon Point" vorstellen wird.