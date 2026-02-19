Werbung
Nach dem Angebot eines geköpften Ryzen 9 9950X3D (Test) und Ryzen 7 9800X3D (Test) bietet Thermal Grizzly nun auch den Ryzen 7 9850X3D (Test) in dieser Form an. Genau wie auch bei den bisher schon erhältlichen Modellen übernimmt Thermal Grizzly nicht nur die Arbeit des Köpfens des Prozessors, sondern bietet auch darüber hinaus einen Mehrwert.
Die Prozessoren werden vor dem Versand geprüft, um ihre grundlegende Funktion sowie den Ausgangszustand zu dokumentieren. Der Käufer erhält dazu Screenshots und ein schriftliches Protokoll. Außerdem werden Fotos des geköpften Prozessors angefertigt, um mögliche, später durch den Nutzer verursachte Schäden belegen zu können. Zum Lieferumfang gehören die Originalverpackung der CPU, der entfernte Heatspreader des Prozessors sowie ein USB-Stick, auf dem alle Fotos, Screenshots und das Testprotokoll gespeichert sind.
Aber Thermal Grizzly übernimmt auch die Gewährleistung für modifizierte Produkte.
Wird eine neue CPU durch Thermal Grizzly geköpft und somit verändert, gilt sie dennoch als verkauftes Produkt, für das Thermal Grizzly als Händler einstehen muss. Tritt also ein Defekt auf, der bereits bei Übergabe vorhanden war oder dessen Ursache bereits zu diesem Zeitpunkt bestand, kann der Käufer Gewährleistungsrechte geltend machen.
Über die Gewährleistung bei modifizierten Produkten hinaus bietet Thermal Grizzly für die TG Delidded CPU eine freiwillige Garantie an, bei der Thermal Grizzly Teile aus der Herstellergarantie übernimmt. Diese Garantie wird für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Kaufdatum (laut Rechnung) gewährt.
Weiterhin gilt:
Der im Lieferumfang enthaltene Stock-Heatspreader darf unter keinen Umständen verwendet werden!
Die Verwendung des AMD-Heatspreaders führt zum Verlust der von Thermal Grizzly gewährten Garantie!
Flüssigmetall und andere Wärmeleitmittel können den Höhenunterschied zwischen den Chiplets der CPU und dem Original-Heatspreader nicht vollständig überbrücken, was zur Beschädigung des Prozessors führen kann.
Preislich ruft Thermal Grizzly 749 Euro für den geköpften Ryzen 7 9850X3D auf.
|mit Heatspreader
|Delidded
|Ryzen 7 9800X3D
|ab 440 Euro
|679 Euro
|Ryzen 7 9850X3D
|ab 490 Euro
|749 Euro
|Ryzen 9 9950X3D
|ab 665 Euro
|999 Euro