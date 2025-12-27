Werbung
Auch wenn sich zuletzt die Hinweise auf einen Ryzen 7 9850X3D als Achtkerner und Spitzenmodell für den Gaming-Einsatz mehrten, so tauchten nun erste Einträge zum Ryzen 9 9950X3D2 mit 3D V-Cache auf beiden CCDs auf. Diesen "kennen" wir in groben Zügen seit Anfang Dezember.
Aber der Fokus verschob sich wie gesagt im Verlaufe des Monats auf den besagten Achterkerner mit hohem Boost-Takt, der für viele auch die wirtschaftlich sinnvolle Lösung sein dürfte. Einen Ryzen-Prozessor mit zusätzlichem 3D V-Cache auf beiden CCDs testete AMD nach eigenem Bekunden, entschied sich aber letztendlich bisher aus der reinen Wirtschaftlichkeit des Produkts dagegen.
Jetzt doch ein solches Modell auf den Markt zu bringen, dürfte AMD in die Lage versetzen, die aktuelle Ryzen-Serie noch einmal auszureizen, bevor dann womöglich gegen Ende des Jahres 2026 die Prozessoren mit Zen 6 in den Startlöchern stehen. Der Ryzen 7 9850X3D mit acht Kernen und zusätzlichem Cache und hohem Takt und der Ryzen 9 9950X3D2 mit dreifach höherer Cache-Kapazität für alle 16 Kerne.
Während sich der Ryzen 7 9850X3D preislich in etwa einschätzen lässt, sieht dies beim Ryzen 9 9950X3D2 schon anders aus. Der Ryzen 9 9950X3D (Test) wurde für 769 Euro eingeführt und kostet inzwischen unter 700 Euro. Ein Ryzen 9 9950X3D2 dürfte an der Grenze von 1.000 Euro kratzen, wenn er die Marke nicht sogar übersteigt.
|Modell
|Kerne /
Threads
|Grund/Boost-Takt
|L2-Cache
|L3-Cache
|Speicher
|iGPU
|TDP
|Preis
|Ryzen 9 9950X3D2
|16 / 32
|4,3 / 5,6 GHz
|16x 1 MB
|2x 96 MB
|DDR5-5600
|Ja
|200 W
|? Euro
|Ryzen 9 9950X3D
|16 / 32
|4,3 / 5,7 GHz
|16x 1 MB
|96 + 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|170 W
|668 Euro
|Ryzen 9 9950X
|16 / 32
|4,3 / 5,7 GHz
|16x 1 MB
|2x 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|170 W
|516 Euro
|Ryzen 9 9900X3D
|12 / 24
|4,4 / 5,5 GHz
|12x 1 MB
|96 + 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|561 Euro
|Ryzen 9 9900X
|12 / 24
|4,4 / 5,6 GHz
|12x 1 MB
|2x 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|368 Euro
|Ryzen 7 9850X3D
|8 / 16
|4,7 / 5,6 GHz
|8x 1 MB
|96 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|? Euro
|Ryzen 7 9800X3D
|8 / 16
|4,7 / 5,2 GHz
|8x 1 MB
|96 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|448 Euro
|Ryzen 7 9700X
|8 / 16
|3,8 / 5,5 GHz
|8x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|65 W
|279 Euro
|Ryzen 7 9700F
|8 / 16
|3,5 / 5,5 GHz
|8x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Nein
|65 W
|? Euro
|Ryzen 5 9600X
|6 / 12
|3,9 / 5,4 GHz
|6x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|65 W
|190 Euro
|Ryzen 5 9600
|6 / 12
|3,8 / 5,2 GHz
|6x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|65 W
|197 Euro
|Ryzen 5 9500F
|6 / 12
|3,8 / 5,05 GHz
|6x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Nein
|65 W
|? Euro