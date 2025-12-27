Werbung

Auch wenn sich zuletzt die Hinweise auf einen Ryzen 7 9850X3D als Achtkerner und Spitzenmodell für den Gaming-Einsatz mehrten, so tauchten nun erste Einträge zum Ryzen 9 9950X3D2 mit 3D V-Cache auf beiden CCDs auf. Diesen "kennen" wir in groben Zügen seit Anfang Dezember.

Aber der Fokus verschob sich wie gesagt im Verlaufe des Monats auf den besagten Achterkerner mit hohem Boost-Takt, der für viele auch die wirtschaftlich sinnvolle Lösung sein dürfte. Einen Ryzen-Prozessor mit zusätzlichem 3D V-Cache auf beiden CCDs testete AMD nach eigenem Bekunden, entschied sich aber letztendlich bisher aus der reinen Wirtschaftlichkeit des Produkts dagegen.

Jetzt doch ein solches Modell auf den Markt zu bringen, dürfte AMD in die Lage versetzen, die aktuelle Ryzen-Serie noch einmal auszureizen, bevor dann womöglich gegen Ende des Jahres 2026 die Prozessoren mit Zen 6 in den Startlöchern stehen. Der Ryzen 7 9850X3D mit acht Kernen und zusätzlichem Cache und hohem Takt und der Ryzen 9 9950X3D2 mit dreifach höherer Cache-Kapazität für alle 16 Kerne.

Während sich der Ryzen 7 9850X3D preislich in etwa einschätzen lässt, sieht dies beim Ryzen 9 9950X3D2 schon anders aus. Der Ryzen 9 9950X3D (Test) wurde für 769 Euro eingeführt und kostet inzwischen unter 700 Euro. Ein Ryzen 9 9950X3D2 dürfte an der Grenze von 1.000 Euro kratzen, wenn er die Marke nicht sogar übersteigt.

Die Ryzen-9000-Prozessoren im Überblick Modell Kerne /

Threads

Grund/Boost-Takt L2-Cache L3-Cache Speicher iGPU TDP Preis Ryzen 9 9950X3D2 16 / 32 4,3 / 5,6 GHz 16x 1 MB 2x 96 MB DDR5-5600 Ja 200 W ? Euro Ryzen 9 9950X3D 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 668 Euro Ryzen 9 9950X 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 516 Euro Ryzen 9 9900X3D 12 / 24 4,4 / 5,5 GHz 12x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 561 Euro Ryzen 9 9900X 12 / 24 4,4 / 5,6 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 368 Euro Ryzen 7 9850X3D 8 / 16 4,7 / 5,6 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W ? Euro Ryzen 7 9800X3D 8 / 16 4,7 / 5,2 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W 448 Euro Ryzen 7 9700X 8 / 16 3,8 / 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 279 Euro Ryzen 7 9700F 8 / 16 3,5 / 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Nein 65 W ? Euro Ryzen 5 9600X 6 / 12 3,9 / 5,4 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 190 Euro Ryzen 5 9600 6 / 12 3,8 / 5,2 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 197 Euro Ryzen 5 9500F 6 / 12 3,8 / 5,05 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Nein 65 W ? Euro