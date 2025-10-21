Werbung

In dem vergangenen Sommer kusierte das Gerücht, dass AMD einen "Ryzen 9 9950X3D" plane, bei dem auf beiden CCDs der zusätzliche 64 MB große 3D-Cache, sodass dieser Prozessor über 192 MB an L3-Cache verfügen würde. Im Chiphell-Forum wurde dieser Traum dann zunichte gemacht, denn der Nutzer wjm47196 ist sich sicher, dass AMD keine derartige CPU auf den Markt bringen wird. Dieses gerücht stammte vom X-Nutzer chi11eddog. Derselbe Leaker auf der X-Plattform hat nun sogar von zwei neuen X3D-Modellen für die Ryzen-9000-Serie geschrieben. Neben dem Ryzen 9 9950X3D2 soll es auch noch einen Ryzen 7 9850X3D geben.

Es ist weiterhin größte Vorsicht geboten, wenn es um einen Dual-CCD-Prozessor handelt, bei dem auf beiden der Zen-5-CCDs der 64 MB große 3D-V-Cache anwesend ist. Dennoch wollen wir dies einmal einordnen. Der X-Nutzer chi11eddog hat im Vergleich zum vorherigen Zeitpunkt von vor ein paar Monaten nun auch die Modellbezeichnungen und auch die Takt-Frequenzen mit angegeben, die durchaus realistisch sind. Das neue Flaggschiff soll laut dem X-Nutzer auf die Bezeichnung Ryzen 9 9950X3D2 hören und soll eine TDP von 200 W mitbringen. Der maximale Turbo-Takt wird mit 5,6 GHz angegeben. Bis 5,7 GHz sind es beim Ryzen 9 9950X3D auf dem CCD 1 ohne den 3D-V-Cache.

Viele werden sich nun fragen, warum nicht eher die Bezeichnung Ryzen 9 9960X3D in Frage kommt. Die Modellnummer 9960X hat bereits der Threadripper 9960X inne. Alternativ wäre der "Ryzen 9 9955X3D" möglich gewesen, aber dieses Modell soll laut den Gerüchten "Ryzen 9 9950X3D2" heißen.

Ebenfalls hinzu kommen soll der Ryzen 7 9850X3D und soll im Grunde nichts anderes als ein schneller getakteter Ryzen 7 9800X3D sein. Während die TDP bei 120 W verbleiben soll, wird laut dem X-Nutzer dieselbe Turbotaktfrequenz von 5,6 GHz genannt. In beiden Fällen bliebe es bei einem Grundtakt von 4,3 respektive 4,7 GHz.

Grund/Boost-Takt L2-Cache L3-Cache Speicher iGPU TDP Preis Ryzen 9 9950X3D2 16 / 32 4,3 / 5,6 GHz 16x 1 MB 96 + 96 MB DDR5-5600 Ja 200 W ? Euro Ryzen 9 9950X3D 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 649 Euro Ryzen 9 9950X 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 519 Euro Ryzen 9 9900X3D 12 / 24 4,4 / 5,5 GHz 12x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 549 Euro Ryzen 9 9900X 12 / 24 4,4 / 5,6 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 336 Euro Ryzen 9 PRO 9945 12 / 24 3,4 / 5,4 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W ? Euro Ryzen 7 9850X3D 8 / 16 4,7 / 5,6 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W ? Euro Ryzen 7 9800X3D 8 / 16 4,7 / 5,2 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W 449 Euro Ryzen 7 9700X 8 / 16 3,8 / 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 278 Euro Ryzen 7 PRO 9745 8 / 16 3,8 / 5,4 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W ? Euro Ryzen 7 9700F 8 / 16 3,5 / 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Nein 65 W ? Euro Ryzen 5 9600X3D 6 / 12 ? / ? GHz 6x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja ? W ? Euro Ryzen 5 9600X 6 / 12 3,9 / 5,4 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 189 Euro Ryzen 5 PRO 9645 6 / 12 3,9 / 5,4 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W ? Euro Ryzen 5 9600 6 / 12 3,8 / 5,2 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 205 Euro Ryzen 5 9500F 6 / 12 3,8 / 5,05 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Nein 65 W ? Euro

Wir möchten nochmals betonen, dass wir diese Informationen in keinster Weise als Fakten darstellen möchten. Ganz im Gegenteil, denn derselbe X-Nutzer hatte zuvor mit derartigen Spekulationen herumhantiert und bisher sind keine weiteren Informationen durchgesickert. Dass nun noch die Modellbezeichnungen und auch die Taktraten hinzukommen, bedeutet zunächst einmal ebenfalls gar nichts. Mehr als eine neue Anfeuerung dieses Themas ist es eben nicht.