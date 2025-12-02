Werbung
Bei Overclock3D will man aus mehreren Industriequellen erfahren haben, dass AMD heute Nacht die Preise der Ryzen-7000- und -9000-Prozessoren anheben wird. Genauer gesagt ist die Rede von der Ryzen-9000-Serie und "älteren Produkten". Uns sind bisher keinerlei Gerüchte in dieser Richtung bekannt. Eine Anfrage bei AMD läuft.
In den vergangenen Tagen und Wochen wurde vielfach von steigenden Preisen berichtet. Das Hauptaugenmerk liegt auf den stark gestiegenen Preisen für DRAM. Aber auch zu AMDs Radeon-Grafikkarten gab es bereits eine Meldung zu steigenden Preisen für die Boardpartner und NVIDIA soll die Lieferung von GPUs und Speicher voneinander entkoppeln.
Die genauen Gründe für die Preissteigerungen der Ryzen-Prozessoren liefert Overclock3D nicht.
|Modell
|Kerne /
Threads
|Boost-Takt
|L2-Cache
|L3-Cache
|Speicher
|TDP
|Preis
|Ryzen 9 9950X3D
|16 / 32
|5,7 GHz
|16x 1 MB
|128 MB
|DDR5-5600
|170 W
|615 Euro
|Ryzen 9 9950X
|16 / 32
|5,7 GHz
|16x 1 MB
|64 MB
|DDR5-5600
|170 W
|515 Euro
|Ryzen 9 9900X3D
|12 / 24
|5,5 GHz
|12x 1 MB
|128 MB
|DDR5-5600
|120 W
|550 Euro
|Ryzen 9 9900X
|12 / 24
|5,6 GHz
|12x 1 MB
|64 MB
|DDR5-5600
|120 W
|375 Euro
|Ryzen 7 9800X3D
|8 / 16
|5,2 GHz
|8x 1 MB
|96 MB
|DDR5-5600
|120 W
|420 Euro
|Ryzen 7 9700X
|8 / 16
|5,5 GHz
|8x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|65 W
|265 Euro
|Ryzen 5 9600X
|6 / 12
|5,4 GHz
|6x 1 MB
|32 MB
|DDR-5600
|65 W
|195 Euro
|Ryzen 9 7950X3D
|16 / 32
|5,7 GHz
|16x 1 MB
|128 MB
|DDR5-5200
|120 W
|960 Euro
|Ryzen 9 7900X3D
|12 / 24
|5,6 GHz
|12x 1 MB
|128 MB
|DDR5-5200
|120 W
|640 Euro
|Ryzen 7 7800X3D
|8 / 16
|5,0 GHz
|8x 1 MB
|96 MB
|DDR5-5200
|120 W
|330 Euro
|Ryzen 5 7600X3D
|6 / 12
|4,7 GHz
|6x 1 MB
|96 MB
|DDR5-5200
|65 W
|250 Euro
|Ryzen 5 7500X3D
|6 / 12
|4,5 GHz
|6x 1 MB
|96 MB
|DDR5-5200
|65 W
|265 Euro
Aktuell sind die Ryzen-9000-Prozessoren auf Niedrigpreis-Niveau. Dazu tragen die aktuellen Black-Friday-Angebote bei. Ob die vermeintliche Preiserhöhung am Ende nur eine Rückkehr zum Normalniveau sind, bleibt abzuwarten.