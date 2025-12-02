News
Gerücht

AMD soll Preise der Ryzen-7000- und Ryzen-9000-Prozessoren anheben

Portrait des Authors


AMD soll Preise der Ryzen-7000- und Ryzen-9000-Prozessoren anheben
10

Bei Overclock3D will man aus mehreren Industriequellen erfahren haben, dass AMD heute Nacht die Preise der Ryzen-7000- und -9000-Prozessoren anheben wird. Genauer gesagt ist die Rede von der Ryzen-9000-Serie und "älteren Produkten". Uns sind bisher keinerlei Gerüchte in dieser Richtung bekannt. Eine Anfrage bei AMD läuft.

In den vergangenen Tagen und Wochen wurde vielfach von steigenden Preisen berichtet. Das Hauptaugenmerk liegt auf den stark gestiegenen Preisen für DRAM. Aber auch zu AMDs Radeon-Grafikkarten gab es bereits eine Meldung zu steigenden Preisen für die Boardpartner und NVIDIA soll die Lieferung von GPUs und Speicher voneinander entkoppeln.

Die genauen Gründe für die Preissteigerungen der Ryzen-Prozessoren liefert Overclock3D nicht.

Die Ryzen-9000- und Ryzen-7000-Prozessoren im Überblick
Modell Kerne /
Threads
 Boost-Takt L2-Cache L3-Cache Speicher TDPPreis
Ryzen 9 9950X3D 16 / 32 5,7 GHz 16x 1 MB 128 MB DDR5-5600 170 W615 Euro
Ryzen 9 9950X 16 / 32 5,7 GHz 16x 1 MB 64 MB DDR5-5600 170 W515 Euro
Ryzen 9 9900X3D 12 / 24 5,5 GHz 12x 1 MB 128 MB DDR5-5600 120 W550 Euro
Ryzen 9 9900X 12 / 24 5,6 GHz 12x 1 MB 64 MB DDR5-5600 120 W375 Euro
Ryzen 7 9800X3D 8 / 16 5,2 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 120 W420 Euro
Ryzen 7 9700X 8 / 16 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 65 W265 Euro
Ryzen 5 9600X 6 / 12 5,4 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR-5600 65 W195 Euro
Ryzen 9 7950X3D 16 / 32 5,7 GHz 16x 1 MB 128 MB DDR5-5200 120 W960 Euro
Ryzen 9 7900X3D 12 / 24 5,6 GHz 12x 1 MB 128 MB DDR5-5200 120 W640 Euro
Ryzen 7 7800X3D 8 / 16 5,0 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5200 120 W330 Euro
Ryzen 5 7600X3D 6 / 12 4,7 GHz 6x 1 MB 96 MB DDR5-5200 65 W250 Euro
Ryzen 5 7500X3D 6 / 12 4,5 GHz 6x 1 MB 96 MB DDR5-5200 65 W265 Euro

Aktuell sind die Ryzen-9000-Prozessoren auf Niedrigpreis-Niveau. Dazu tragen die aktuellen Black-Friday-Angebote bei. Ob die vermeintliche Preiserhöhung am Ende nur eine Rückkehr zum Normalniveau sind, bleibt abzuwarten.

AMD AM5-Prozessoren
Quellen und weitere Links

    KOMMENTARE (10)
