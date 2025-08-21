Werbung
Sowohl der Ryzen 7 9700F als auch der Ryzen 5 9600X3D sind die beiden neuesten Zugänge aus der Ryzen-9000-Serie, wobei es um den Ryzen 5 9600X3D etwas ruhig geworden ist. Und bisher war der Ryzen 5 9600 am untersten Ende positioniert, verliert diesen Posten jedoch an den Ryzen 5 9500F, zudem nun erste Benchmarks aufgetaucht sind. Der Ryzen 5 9500F wäre dann der offizielle Nachfolger vom Ryzen 5 7500F, der einst den AM5-Einstieg darstellte.
Wie bei allen Ryzen-5-Modellen aus der Ryzen-9000-Reihe wird auch der Ryzen 5 9500F über einen Zen-5-CCD mit sechs Kernen inklusive SMT ausgestattet sein und kommt somit auf 12 Threads. Folgerichtig kommen 6x 32 KB an L1-Instruction-Cache, 6x 48 KB an L1-Data-Cache, 6x 1 MB an L2-Cache sowie die üblichen 32 MB an L3-Cache hinzu. Anhand der Geekbench-Ergebnisse unter CPU Information wird ersichtlich, dass der Grundtakt mit 3,8 GHz und die maximale Taktfrequenz bei rund 5,05 GHz gelegen hat. Aufgrund des F-Suffix wird auch klar, dass der Ryzen 5 9500F über keine integrierte Grafikeinheit verfügen wird und dass für die Bildausgabe eine dedizierte Grafikkarte benötigt wird.
Getestet wurde der Ryzen 5 9500F auf dem ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi, zusammen einem 32 GB großen DDR5-Arbeitsspeicher, der mit 6.000 MT/s ans Werk ging. Während die Single-Thread-Performance mit einer Gesamtpunktzahl von 3.122 angegeben wurde, erzielte der Hexa-Core-Prozessor angeblich 14.369 Punkte im Multi-Threading.
|Modell
|Kerne /
Threads
|Grund/Boost-Takt
|L2-Cache
|L3-Cache
|Speicher
|iGPU
|TDP
|Preis
|Ryzen 9 9950X3D
|16 / 32
|4,3 / 5,7 GHz
|16x 1 MB
|96 + 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|170 W
|649 Euro
|Ryzen 9 9950X
|16 / 32
|4,3 / 5,7 GHz
|16x 1 MB
|2x 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|170 W
|519 Euro
|Ryzen 9 9900X3D
|12 / 24
|4,4 / 5,5 GHz
|12x 1 MB
|96 + 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|549 Euro
|Ryzen 9 9900X
|12 / 24
|4,4 / 5,6 GHz
|12x 1 MB
|2x 32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|336 Euro
|Ryzen 7 9800X3D
|8 / 16
|4,7 / 5,2 GHz
|8x 1 MB
|96 MB
|DDR5-5600
|Ja
|120 W
|449 Euro
|Ryzen 7 9700X
|8 / 16
|3,8 / 5,5 GHz
|8x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|65 W
|278 Euro
|Ryzen 7 9700F
|8 / 16
|3,5 / 5,5 GHz
|8x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Nein
|65 W
|? Euro
|Ryzen 5 9600X3D
|6 / 12
|? / ? GHz
|6x 1 MB
|96 MB
|DDR5-5600
|Ja
|? W
|? Euro
|Ryzen 5 9600X
|6 / 12
|3,9 / 5,4 GHz
|6x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|65 W
|189 Euro
|Ryzen 5 9600
|6 / 12
|3,8 / 5,2 GHz
|6x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Ja
|65 W
|205 Euro
|Ryzen 5 9500F
|6 / 12
|3,8 / 5,05 GHz
|6x 1 MB
|32 MB
|DDR5-5600
|Nein
|? W
|? Euro
Es bleibt natürlich die Frage offen, ob AMD den Ryzen 5 9500F wirklich auf dem Markt etablieren wird, doch so unwahrscheinlich dürfte dies nicht sein. Preislich müsste der Ryzen 5 9500F jedoch ganz klar unterhalb von 200 Euro liegen, um überhaupt interessant zu werden. Ferner bleibt es spannend, ob zum Ryzen 5 9600X3D noch weitere Informationen ans Ufer gespült werden.