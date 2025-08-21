Werbung

Sowohl der Ryzen 7 9700F als auch der Ryzen 5 9600X3D sind die beiden neuesten Zugänge aus der Ryzen-9000-Serie, wobei es um den Ryzen 5 9600X3D etwas ruhig geworden ist. Und bisher war der Ryzen 5 9600 am untersten Ende positioniert, verliert diesen Posten jedoch an den Ryzen 5 9500F, zudem nun erste Benchmarks aufgetaucht sind. Der Ryzen 5 9500F wäre dann der offizielle Nachfolger vom Ryzen 5 7500F, der einst den AM5-Einstieg darstellte.

Wie bei allen Ryzen-5-Modellen aus der Ryzen-9000-Reihe wird auch der Ryzen 5 9500F über einen Zen-5-CCD mit sechs Kernen inklusive SMT ausgestattet sein und kommt somit auf 12 Threads. Folgerichtig kommen 6x 32 KB an L1-Instruction-Cache, 6x 48 KB an L1-Data-Cache, 6x 1 MB an L2-Cache sowie die üblichen 32 MB an L3-Cache hinzu. Anhand der Geekbench-Ergebnisse unter CPU Information wird ersichtlich, dass der Grundtakt mit 3,8 GHz und die maximale Taktfrequenz bei rund 5,05 GHz gelegen hat. Aufgrund des F-Suffix wird auch klar, dass der Ryzen 5 9500F über keine integrierte Grafikeinheit verfügen wird und dass für die Bildausgabe eine dedizierte Grafikkarte benötigt wird.

Getestet wurde der Ryzen 5 9500F auf dem ASUS TUF Gaming B850M-Plus WiFi, zusammen einem 32 GB großen DDR5-Arbeitsspeicher, der mit 6.000 MT/s ans Werk ging. Während die Single-Thread-Performance mit einer Gesamtpunktzahl von 3.122 angegeben wurde, erzielte der Hexa-Core-Prozessor angeblich 14.369 Punkte im Multi-Threading.

Die Ryzen-9000-Prozessoren im Überblick Modell Kerne /

Threads

Grund/Boost-Takt L2-Cache L3-Cache Speicher iGPU TDP Preis Ryzen 9 9950X3D 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 649 Euro Ryzen 9 9950X 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 16x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 170 W 519 Euro Ryzen 9 9900X3D 12 / 24 4,4 / 5,5 GHz 12x 1 MB 96 + 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 549 Euro Ryzen 9 9900X 12 / 24 4,4 / 5,6 GHz 12x 1 MB 2x 32 MB DDR5-5600 Ja 120 W 336 Euro Ryzen 7 9800X3D 8 / 16 4,7 / 5,2 GHz 8x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja 120 W 449 Euro Ryzen 7 9700X 8 / 16 3,8 / 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 278 Euro Ryzen 7 9700F 8 / 16 3,5 / 5,5 GHz 8x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Nein 65 W ? Euro Ryzen 5 9600X3D 6 / 12 ? / ? GHz 6x 1 MB 96 MB DDR5-5600 Ja ? W ? Euro Ryzen 5 9600X 6 / 12 3,9 / 5,4 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 189 Euro Ryzen 5 9600 6 / 12 3,8 / 5,2 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Ja 65 W 205 Euro Ryzen 5 9500F 6 / 12 3,8 / 5,05 GHz 6x 1 MB 32 MB DDR5-5600 Nein ? W ? Euro

Es bleibt natürlich die Frage offen, ob AMD den Ryzen 5 9500F wirklich auf dem Markt etablieren wird, doch so unwahrscheinlich dürfte dies nicht sein. Preislich müsste der Ryzen 5 9500F jedoch ganz klar unterhalb von 200 Euro liegen, um überhaupt interessant zu werden. Ferner bleibt es spannend, ob zum Ryzen 5 9600X3D noch weitere Informationen ans Ufer gespült werden.