Mit dem Ryzen 7 5800X3D (Test) lieferte AMD seinerzeit sicherlich ein echtes Highlight bei den Gaming-Prozessoren. Auf einen Schlag wurde die Leistung in Spielen um einen Bereich angehoben, der vieles bis dahin Dagewesene in den Schatten gestellt hat – inklusive der Konkurrenz aus dem Hause Intel. Inzwischen sind mehr als drei Jahre vergangen und noch immer haben viele Spieler den Ryzen 7 5800X3D oder den kleinen Bruder Ryzen 7 5700X3D in ihrem System. Beide Prozessoren sind Achtkerner, einzig im Takt hat der Ryzen 7 5800X3D ein paar Vorteile.

Nun aber scheint so langsam des Ende der X3D-Prozessoren auf dem Sockel AM4 eingeläutet zu werden. Während der Ryzen 7 5800X3D schon im Oktober des vergangenen Jahres nicht mehr neu im Handel zu finden war, trifft nun offenbar auch den Ryzen 7 5700X3D dieses Schicksal. Die Kollegen von Tweakers wollen erfahren haben, dass der Prozessor den EOL-Status erreicht hat. Offiziell bestätigt wurde dies seitens AMD bisher nicht.

Hierzulande kann der Ryzen 7 5700X3D noch gekauft werden. Allerdings sind die Preise seit Mitte Juli angestiegen, was wohl ein eindeutiges Zeichen für ein baldiges Auslaufen sein könnte. Etwa 220 Euro kostete die CPU vor wenigen Wochen noch, aktuell geht es ab 240 Euro los.

Der Ryzen 7 5800X3D kostete im Sommer 2024 etwa 300 Euro und dann explodierten die Preise bis in den Oktober. Ähnlich dürfte es nun auch dem Ryzen 7 5700X3D ergehen.

Auch die Ryzen-9000-Prozessoren mit zusätzlichem Cache erfreuen sich großer Beliebtheit. Während der Ryzen 7 5700X3D und 5800X3D noch auf den Zen-3-Kernen basierten, haben die darauffolgenden Modelle auch einen zweiten CCD und damit mehr Kerne erhalten, von denen aber noch immer nur acht auch den zusätzlichen Cache bekommen. Mit der nächsten Generation mit Zen-6-Kernen wird erwartet, dass AMD auf zwölf Kerne je CCD geht und den zusätzlichen Cache von 64 auf 96 MB vergrößert. Intel soll mit einem Nova-Lake-Prozessor und 144 oder gar 288 MB Cache kontern.