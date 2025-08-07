Werbung

Einst waren die AVX-Instruktionen auch bei den Endnutzer-Prozessoren eine wichtige Funktion. Allerdings strich Intel die Unterstützung dieser ISA (Instruction Set Architecture) bei den Core-Prozessoren, da einerseits eine Unterteilung in Kern-Architekturen für Core- und Xeon-Prozessoren vorgenommen wurde und andererseits mit der Einführung der Efficiency-Kerne auch eine ISA-Kompatibilität zwischen den P- und E-Kernen hergestellt werden sollte. Da die E-Kerne kein AVX-512 unterstützten, wurde dies kurzerhand bei den P-Kernen deaktiviert.

Bereits seit der Vorstellung bzw. Einführung von AVX10 und APX ist bekannt: AVX10.1 ist nur ein Zwischenschritt und wird auch nur für die Xeon-Prozessoren mit Performance-Kernen zur Verfügung stehen. AVX10.2 soll dann sowohl auf Performance- wie auch Efficiency-Kernen unterstützt werden.

Soweit ist dies aber keine neue Erkenntnis. Die Unterstützung von AVX10.2 soll sowohl für die nächste Generation der E-Kern-Xeons (Clearwater Forest) wie auch der P-Kern-Xeons (Diamond Rapids) bereitstehen.

Neu ist die Nennung der Unterstützung von AVX10.2 für die zukünftigen Desktop-Prozessoren alias Nova Lake.

Einst waren die AVX-512-Instruktionen ein herausstechendes Merkmal der Prozessoren von Intel. Schon immer war deren Ausführung aber kompromissbehaftet, denn die extremen breiten Befehlssätze füllen die Rechen-Pipeline der CPU-Kerne fast vollständig aus. Die Auslastung ist deutlich höher als bei den "einfachen" Integer- oder Fließkommaberechnungen. Bei den Xeon-Prozessoren führt dies dazu, dass der Takt deutlich reduziert wird, sobald AVX-512-Instruktionen verwendet werden. Teilweise geht es in den Bereich von 3 GHz und weniger.

AMD hingegen baute seine Unterstützung von AVX-512 stetig aus. Kann die Zen-4-Architektur zwei 256 Bit breite AVX-2-Instruktionen noch nur zusammenführen, sind die Fließkomma-Einheiten in der Zen-5-Architektur mit einem 512 Bit breiten Datenpfad ausgelegt. Damit kann AMD nativ AVX-512-Befehlssätze ausführen und dies bei vollem Takt.

Details zu AVX10.2 und der Umsetzung erwarten wir mit den ersten offiziellen Details zu Clearwater Forest. Diese Prozessoren sollen im kommenden Jahr erscheinen.

