Wie immer mit etwas Verspätung im Vergleich zu den Ryzen- und EPYC-Prozessoren erscheinen auch in der Zen-5-Generation die Ryzen-Threadripper-Prozessoren beinahe als letztes. Zur Computex kündigt AMD die Ryzen-Threadripper-9000-Serie nun an. Wie bereits beim Vorgänger (hier im Test), gibt es auch bei Shimada Peak eine Aufteilung in ein Workstation- und ein HEDT-Segment, was AMD über die Endungen WX und X deutlich macht.

Bei der Plattform selbst tut sich bis auf das Update auf die Zen-5-Kerne nicht viel. Es bleibt bei bis zu 96 Kernen in der WX-Serie und für die HEDT-Plattform sind es maximal 64 Kerne. Darüber hinaus ein größeres Update betrifft die Unterstützung des Arbeitsspeichers. Bisher waren es acht respektive vier Speicherkanäle für DDR5-5200. Nun sind bis zu acht Speicherkanäle mit DDR5-6400 möglich. Selbst die Ryzen-Prozessoren bieten offiziell nur DDR5 mit 5.600 MT/s an.

AMD Ryzen-Threadripper-9000-Serie

Pro-Plattform HEDT-Plattform Sockel sTR5 (SP6) sTR5 (SP6) Chipsatz WRX90 TRX50 CPU-Unterstützung Pro HEDT und Pro maximale Kernanzahl bis zu 96 bis zu 64 Anzahl der Speicherkanäle 8x DDR5-6400 4x DDR5-6400 PCI-Express-Lanes 148/144

128x PCI-Express 5.0 92/88

48x PCI-Express 5.0 Overclocking Ja Ja Pro-Management-Funktionen Ja Nein

Wie auch beim Desktop setzt AMD für die Ryzen-Threadripper-9000-Serie auf den bereits bestehenden Sockel und somit können auch die Mainboards mit WRX90- und TRX50-Chipsatz weiterverwendet werden.

In der Unterscheidung zwischen der Workstation- und HEDT-Plattform konzentrieren sich die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale auf die Anzahl der Speicherkanäle sowie die Anzahl der vorhandenen PCI-Express-Lanes.

Im Vergleich zu den Prozessoren der vorherigen Generation gibt AMD für die PRO-9000WX- und 9000X-Modelle nun einen Boost-Takt von bis zu 5,4 GHz an, während es bei den Vorgängern auch mal nur 5,1 GHz sein konnten. Die TDP bleibt bei 350 W für alle Modelle.