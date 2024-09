Werbung

Der wohl eher verfrühte Start der ersten Prozessoren der Ryzen-9000-Serie sowie die zu erwartenden Änderungen durch Windows 24H2 und die AGESA-Updates haben einen negativen Beigeschmack hinterlassen. Spieler dürften ohnehin auf die X3D-Prozessoren warten und zu diesen gibt es nun neue Informationen.

Aktuell sieht es so aus, als würde AMD den Ryzen 7 9800X3D nun Ende Oktober oder Anfang November auf den Markt bringen. Dies würde ganz gut zum Start der Arrow-Lake-Prozessoren passen, die von Intel Ende Oktober vorgestellt werden sollen. Der Ryzen 7 9800X3D dürfte der aktuell schnellste Gaming-Prozessor sein –je nachdem wie gut sich Arrow Lake schlagen wird. Wer aktuell auf einem Ryzen-7000X3D sitzt, hat mit den aktuellen Ryzen-9000-Prozessoren keinen Grund zu wechseln. Häufig wäre dies sogar ein Rückschritt und so warten viele sicherlich ungeduldig auf das, was mit Zen 5 plus 3D V-Cache kommt. Der Ryzen 7 9800X3D soll hier also den Anfang machen.

Die weiteren Modelle wie der Ryzen 9 9900X3D und Ryzen 9 9950X3D sollen dann deutlich später im Jahr oder womöglich erst Anfang 2025 folgen. Dies entspräche dann dem erwarteten Zeitplan für die Ryzen-9000-Serie, deren erste Modelle wohl erst zusammen mit den X870E-Mainboards Ende September auf den Markt kommen sollten. AMD zog den Marktstart auf August vor – inklusive der damit verbundenen Probleme.

Etwas konfus sind aktuell die Details dazu, dass der Ryzen 7 9800X3D noch nicht - wie versprochen - über neue Overclocking-Funktionen verfügen wird, die dann erst später kommen sollen. Sollte tatsächlich Ende Oktober oder Anfang November angepeilt sein, dann steht uns zusammen mit Arrow Lake ein interessanter Herbst bevor.

Update:

Offenbar plant AMD dieses Mal für die Ryzen-9000X3D-Modelle auch gleich mit einem Ryzen 5 9600X3D.

Dieses Modell war bisher immer ein Nachzügler. Erst vor wenigen Wochen kam der Ryzen 5 7600X3D hierzulande auf den Markt – wenngleich in Partnerschaft mit einem exklusiven Händler.