Eines zeichnet sich in den vergangenen Tagen deutlicher denn je ab: AMD wird auf der Computex zusammen mit seinen Partnern die nächste Generation der Ryzen-Prozessoren vorstellen – zumindest für das mobile Segment. Gleich mehrere Leaks sind dahingehend sehr eindeutig. Dabei wird das Thema AI oder KI auch deutlicher in den Fokus gerückt, als dies aktuell der Fall ist. Ryzen AI ist heute bereits die Bezeichnung einer Funktion, genauer gesagt der NPUs in den Modellreihen Ryzen 7000 Mobile und Ryzen 8000.

Für die ersten Ryzen-Prozessoren mit Zen-5-Kernen (Strix Point) plant AMD offenbar eine offensivere Bezeichnung der AI-Funktionalität, denn wie die ersten Produktdaten von ASUS zu den kommenden Notebooks verraten (Link zur Quelle bei X), plant AMD ein neues Namensschema.

Konkret genannt wird ein Ryzen AI 9 HX 170. Einerseits nimmt AMD also "AI" mit in die Produktbezeichnung der Prozessoren auf und andererseits löst man auch das altbekannte Namensschema etwas auf und geht zurück zu einer dreistelligen Modellbezeichnung.

Der Ryzen AI 9 HX 170 soll über 12 Kerne verfügen, die einen Takt von 5,1 GHz erreichen. Die NPU erreicht eine Rechenleistung von 45 TOPS, der gesamte Prozessor soll inklusive CPU-Kernen und der integrierten GPU auf 77 TOPS kommen. Zudem genannt werden 36 MB an L2- und L3-Cache sowie 32 GB an LPDDR5X für die erwähnten Notebooks von ASUS.

Inzwischen hat ASUS die Produktinformationen wieder zurückgenommen und nennt in dem Vergleich nur noch Modelle mit Ryzen 9 8945HS.

Gegenüberstellung der AI-Rechenleistung

Gesamtleistung NPU CPU GPU Intel Lunar Lake > 100 TOPS 45 TOPS - - Intel Meteor Lake 32,2 TOPS 10,6 TOPS 2,82 TOPS 18,8 TOPS Qualcomm Snapdragon X Elite - 45 TOPS - - Ryzen-7040-Serie (Phoenix) 33 TOPS 10 TOPS - - Ryzen-8040-Serie (Hawk Point) 39 TOPS 16 TOPS - - Ryzen Next-Gen (Strix Point) 77 TOPS 45 TOPS - -

Die NPU von AMDs Strix-Point-APUs läge mit 45 TOPS auf gleichem Niveau wie Intels NPU für Lunar Lake. Allerdings will Intel in der Gesamtleistung mehr als 100 TOPS zu bieten haben.

Netzteil verrät ebenfalls Notebooks von ASUS

Gestern vermeldete IT Home eine Liste mit kompatiblen Notebooks für ein 240-W-Netzteil von ASUS, die inzwischen ebenfalls nicht mehr erreichbar ist. Hinter den Modellnummern mit einem "W" versteckten sich die Geräte mit Strix-Point-APU, die jetzt offenbar nicht mehr Teil einer Ryzen-9000-Serie sind, sondern als Ryzen-AI-9-, Ryzen-AI-7- und womöglich auch Ryzen-AI-5-Serie auf den Markt kommen werden.