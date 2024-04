Werbung

Auf der gestrigen Keynote zur Vision 2024 gab Intel eine Vorschau auf die kommende Mobile-Generation Lunar Lake. Natürlich stand auch hier das Thema "AI" im Fokus und so konzentrierte sich Intel auf die Rechenleistung von Lunar Lake in diesem Segment.

GPU und NPU machen in der Rechenleistung offenbar einen großen Sprung, denn Intel spricht von einer Plattform-Leistung von mehr als 100 TOPS. Die aktuellen Meteor-Lake-Prozessoren kommen auf etwa 32 TOPS in Kombination aus CPU, GPU und NPU. Anteilig dürfte die NPU von Lunar Lake also auf mehr als 45 TOPS kommen, denn die CPU-Kerne von Lunar Lake sind in der geplanten 4P+4E-Konfiguration eher nicht in der Lage zum Wachstum der Rechenleistung beizutragen.

Mit dem Start von Meteor Lake-SP veröffentlichte Intel konkrete Daten zur Rechenleistung der einzelnen Komponenten. Wir haben versucht, diese einmal aufzuschlüsseln:

Gegenüberstellung der AI-Rechenleistung

Gesamtleistung NPU CPU GPU Intel Lunar Lake > 100 TOPS 45 TOPS - - Intel Meteor Lake 32,2 TOPS 10,6 TOPS 2,82 TOPS 18,8 TOPS Qualcomm Snapdragon X Elite - 45 TOPS - - Ryzen-7040-Serie (Phoenix) 33 TOPS 10 TOPS - - Ryzen-8040-Serie (Hawk Point) 39 TOPS 16 TOPS - - Ryzen Next-Gen (Strix Point) - > 39 TOPS - -

Komplett transparent kennen wir die Zahlen nur für Meteor Lake, wobei die Angaben in der Tabelle für den schnellsten Prozessor gelten. Im Whitepaper (PDF) nennt Intel außerdem die Zahlen zu den kleineren Modellen. Vergleicht man Lunar Lake nun gegen Meteor Lake, so wird die Rechenleistung der CPU kaum stark wachsen, die GPU dürfte mindestens um den Faktor zwei schneller werden. Dies kann auch als Ausblick auf die Rechenleistung der Battlemage-GPU verstanden werden.

Bei den TOPS der NPU werden Lunar Lake und der Snapdragon X Elite von Qualcomm auf Augenhöhe liegen. AMD wird erst mit Strix Point und der Zen-5-Generation aufschließen können. Für die erste Generation des AI-PC setzt Microsoft offenbar eine KI-Rechenleistung von 40 TOPS voraus. Für die weitere Entwicklung ist aber von mehr als 100 TOPS die Rede, was aktuell nur Lunar Lake erfüllen kann.

Die Entwicklung der Rechenleistung für KI-Anwendungen geht also weiter. Microsoft schafft mit Windows die entsprechende Software-Plattform, die natürlich von Intel kräftig unterstützt wird. Diese Unterstützung in der Entwicklung ist auch notwendig, denn bisher konzentriert sich noch fast alles auf Videokonferenzsoftware, die nicht jeder alltäglich im Gebrauch hat. Der Anwendungsbereich für KI-Anwendungen muss deutlich breiter werden, damit der Nutzer das Gefühl bekommt, die entsprechende Hardware zu benötigen.