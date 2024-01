Werbung

Zur CES stellt Intel drei neue CPU-Serien vor, bzw. ergänzt sein bereits bestehendes Portfolio um diese. Mit den Core-Ultra-Prozessoren bedient Intel dem Markt an schlanken Notebooks, wenngleich auch hier bis zu acht Performance-Kerne vorhanden sind, das Power-Budget jedoch ein anderes ist. Für High-End-, bzw. Gaming-Notebooks stellt Intel nun die HX-Modelle vor, die als Raptor-Lake-Refresh rein technische identisch zu den Vorgängern sind und eben nicht auf Meteor Lake basieren, allerdings etwas mehr Takt spendiert bekommen.

Im Zuge des Refreshs erhält die Plattform ein paar Verbesserungen im I/O-Angebot, die vom jeweiligen Notebookhersteller dann entsprechend umgesetzt werden müssen. Thunderbolt 4 bleibt weiterhin der Standard, im Verlaufe des Jahres dürften aber auch die ersten Notebooks auf den Markt kommen, die dann Thunderbolt 5 mit bis zu 120 GBit/s in Sende- oder Empfangsrichtung unterstützen. Dazu wird es notwendig sein, den entsprechenden Thunderbolt-Controller zu verbauen.

Gleiches gilt für WiFi 7, welches ebenfalls nicht direkt über die Plattform (CPU oder PCH) zur Verfügung gestellt wird, sondern einen PHY benötigt. Aber auch hier erwarten wir im Verlaufe des Jahres die ersten Umsetzungen.

Ansonsten gibt es viel bereits Bekanntes, denn mit einem monolithischen Design und 8+16 bis 6+8 Kernen orientiert sich Intel eben an dem, was der Raptor-Lake-Refresh so hergibt. Neben etwas höheren Taktvorgaben sollen Funktionen wie die Application Optimizations (APO) für ein Leistungsplus sorgen.

Die HX-Prozessoren gehören im Übrigen noch dem alten Namensschema an und verwenden ein Core i in der Produktbezeichnung.

Gegenüberstellung der HX-Prozessoren Modell Kerne (P+E) Boost-Takt (P) Boost-Takt (E) Basis-Takt (P) Basis-Takt (E) Base-Power Turbo-Power Core i9-14900HX 8+16 5,8 GHz 4,1 GHz 2,2 GHz 1,6 GHz 55 W 157 W Core i7-14700HX 8+12 5,5 GHz 3,9 GHz 2,1 GHz 1,5 GHz 55 W 157 W Core i7-14650HX 8+8 5,2 GHz 3,7 GHz 2,2 GHz 1,6 GHz 55 W 157 W Core i5-14500HX 6+8 4,9 GHz 3,5 GHz 2,6 GHz 1,9 GHz 55 W 157 W Core i5-14450HX 6+4 4,8 GHz 3,5 GHz 2,4 GHz 1,8 GHz 55 W 157 W

Die Base- und Turbo-Power wird von Intel für alle Modelle mit 55, bzw. 157 W angegeben. Damit liegt man auf Niveau des Vorgängers. In allen Prozessoren steckt zudem die integrierte UHD Graphics und damit nicht die verbesserte Grafikeinheit der Meteor-Lake-Prozessoren. Die HX-Modelle von Intel werden aber ohnehin mit einer dedizierten Grafikkarte kombiniert. In Sachen Arbeitsspeicher unterstützt werden DDR4-3200 oder DDR5-5600 mit bis zu 192 GB. Über die Modelle hinweg gibt es eine deutliche Abstufung in der Anzahl der Performance- und Efficiency-Kerne. Modelle mit gleicher Kernanzahl gibt es nicht.

Der Core i9-14900HX beschleunigt seine P-Kerne um 400 MHz gegenüber dem Vorgänger. Auch die E-Kerne werden etwas schneller. Beim Core i7-14700HX werden die P-Kerne sogar um 500 MHz schneller, bei den E-Kernen liegt das Plus bei 200 MHz. Das Muster zieht sich weiter und selbst beim Core i7-14650HX werden die P-Kerne um 300 MHz schneller, bei den E-Kernen sind es nur noch 100 MHz.

Mit nur noch sechs P-Kernen bestückt kommt der Core i5-14500HX nun auf 4,9 anstatt auf 4,7 GHz, während die E-Kerne identisch hoch takten. Den Abschluss bildet der Core i5-14450HX mit einer Beschleunigung von 200 MHz für die P-Kerne und einem Plus von 100 MHz bei den E-Kernen.

In den Benchmarks vergleicht Intel den Core i9-14900HX gegen den Ryzen 9 7945HX sowie dem Ryzen 9 7945HX3D und sieht sich hier je nach Spiel mal mehr und mal weniger deutlich in Führung. Im Grunde gibt die zum Prozessor kombinierte Grafikkarte vor, wie schnell die Spiele laufen werden. Dennoch wird man sicherlich ein paar FPS Unterschied sehen.

Durch die bis zu 8+16 Kerne hat ein Core i9-14900HX natürlich gewisse Vorteile gegenüber den Konkurrenzmodelle von AMD mit maximal 16 Kernen, wenn möglichst viele dieser Kerne zum Einsatz kommen. Intels Performance-Kerne sind zudem in Single-Threaded-Anwendungen noch extrem schnell und takten relativ hoch.

Mit den Core-Ultra-Prozessoren auf Basis von Meteor Lake und nun den HX-Modelle als Raptor-Lake-Refresh sieht sich Intel gut im Notebook-Segment aufgestellt. Auf der CES werden wir sicherlich die ersten Notebooks mit den neuen HX-Modellen sehen. 60 unterschiedliche Designs sollen die Partner laut Intel vorstellen.