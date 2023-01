Werbung

Wie bereits seit Wochen zu erwarten war, hat Intel nun die weiteren Modelle der 13. Core-Generation ohne K-Zusatz vorgestellt. Damit ergänzt man die bisherige Produktpalette und übergibt Raptor Lake in den 65-W-Bereich, der bislang nur von Alder-Lake abgedeckt wurde.

Wer sich über die K-Modelle genauer informieren möchte, dem legen wir den Test des Core i9-13900K und Core i5-13600K sowie den nachgereichten Test des Core i7-13700K nahe. Für Raptor Lake hat Intel die Single-Threaded-Leistung um 15 % und der Multi-Threaded-Leistung um 41 % gesteigert. Die Fertigung findet weiterhin in Intel 7 statt. Der Fertigungsprozess wurde jedoch verbessert, was die höheren Taktraten ermöglicht. Die höhere Multi-Threaded-Leistung kommt durch eine Verdopplung der Efficiency-Kerne zu Stande. Für die Non-K-Modelle spricht Intel von einer um 11 % gesteigerten Single-Threaded-Leistung und einer um 34 % höheren Multi-Threaded-Leistung.

Für die K-Modelle musste Intel die TDP (Thermal Design Power), bzw. PBP (Processor Boost Power) auf bis zu 253 W anheben. Die heute vorgestellten Modelle kommen mit 65 W aus. Bei der Max Turbo Power muss man unterscheiden: Die neuen Core-i9- und -i7-Modelle verlangen hier bis zu 219 W, die i5-Varianten kommen mit 154, bzw. 148 W aus und der Core i3-13100 sogar mit 60 W TDP sowie 89 W Max Turbo Power. Auf einen Thermal Velocity Boost und Turbo Boost 3.0 müssen die 65-W-Prozessoren verzichten, bzw. Intel inkludiert diese Angaben im Boost-Takt, so dass wir das Vorhandensein der Boost-Mechanismen nicht aufschlüsseln können.

Schauen wir uns einige der neuen Modelle im direkten Vergleich an. Die F-Modelle ohne integrierte Grafikeinheiten blenden wir an dieser Stelle noch aus.

Gegenüberstellung der Prozessoren Kerne L3-Cache L2-Cache TVB Boost 3.0 Boost-Takt Basis-Takt Base Power Turbo Power Preis Core i9-13900KS 8P+16E 36 MB 32 MB 6,0 GHz 5,7 GHz 5,4 / 4,3 GHz 3,0 / 2,2 GHz 125 W 253 W - Core i9-13900K 8P+16E 36 MB 32 MB 5,8 GHz 5,7 GHz 5,4 / 4,3 GHz 3,0 / 2,2 GHz 125 W 253 W 630 Euro Core i9-13900 8P+16E 36 MB 32 MB - - 5,6 / 4,2 GHz 2,0 GHz 65 W 219 W 549 USD Core i7-13700K 8P+8E 30 MB 24 MB - 5,4 GHz 5,3 / 4,2 GHz 3,4 / 2,5 GHz 125 W 253 W 450 Euro Core i7-13700 8P+8E 30 MB 24 MB - - 5,2 / 4,1 GHz 2,1 GHz 65 W 219 W 384 USD Core i5-13600K 6P+8E 24 MB 20 MB - - 5,1 / 3,9 GHz 3,5 / 2,6 GHz 125 W 181 W 345 Euro Core i5-13600 6P+8E

24 MB 11,5 MB - - 5,0 / 3,7 GHz 2,7 GHz 65 W 154 W 255 USD Core i5-13500 6P+8E 24 MB 11,5 MB - - 4,8 / 3,5 GHz 2,5 GHz 65 W 154 W 232 USD Core i5-13400 6P+4E 20 MB 9,5 MB - - 4,6 / 3,3 GHz 2,5 GHz 65 W 148 W 221 USD Core i3-13100 4P+0E 12 MB 5 MB - - 4,5 GHz 3,4 GHz 60 W 89 W 134 USD

Eine Anmerkung an dieser Stelle: Nur die Varianten des Core i9-13900 und Core i7-13700 werden auf dem neuen Chip im Raptor-Lake-Design (B0-Stepping) basieren. Dieses kommt auch für alle K-Modelle zum Einsatz. Zu erkennen ist dies einerseits an der Kapazität der L2-Caches, denn für Raptor Cove sieht Intel 2 MB pro P-Kern und 4 MB für das E-Core-Cluster bestehend aus vier Kernen vor und andererseits am Speichercontroller, der bei Raptor Lake DDR5-5600 unterstützt, bei Alder Lake aber nur DDR5-4800.

Intel hat bisher keinen zweiten Desktop-Chip an den Start gebracht, so dass der Core i5-13600, Core i5-13500 und Core i3-13100 noch auf dem H0-Stepping auf Basis des Alder-Lake-Designs basieren können. Teilweise kommen hier allerdings Raptor-Lake-Chips zum Einsatz. Ein Core-Prozessor, der entweder auf Raptor oder auf Alder Lake basiert, wird sich anhand des Taktes und der Cache-Größen nicht unterscheiden. Die Alder-Lake-Chips werden genauso hoch takten und die Raptor-Lake-Chips um die entsprechende Kapazität der Caches beschnitten.

Diesbezüglich hat Intel folgendes Statement veröffentlicht: "We are leading with the Raptor Lake architecture on a refined Intel 7 process featuring the Raptor Cove core for higher clocks, more E-cores, larger caches and more, but we have leveraged Alder Lake die to provide an efficient and effective way to ramp the new product stack for a broad market while giving us more capacity for the leading-edge technology at the top of our stack. It is important to know that when we leverage the ADL die it has been qualified and validated so the end user is getting the exact same spec (i.e. frequency, cache) at the same processor level – regardless of which die has been used."

Für die Core-i9- und -i7-Modelle wird die Anzahl der Efficiency-Kerne verdoppelt. Der Core i5-12600 musste bislang gänzlich auf die sparsamen Kerne verzichten, von denen der Core i5-13600 nun gleich acht besitzt. Dies gilt außerdem für den Core i5-13500. Beim Core i5-13400 sind es nur vier E-Kerne, beim Vorgänger Core i5-12400 waren bislang keinerlei dieser Kerne vorhanden. Beim Core i3-13100 ändert sich in dieser Hinsicht nichts.

Nun noch die volle Übersicht der neuen Modelle der 13. Core-Generation, inklusive der T-Varianten mit einer TDP von 35 W:

Das Ökosystem für die Non-K-Modelle ist bereits vorbereitet. Die bereits erhältlichen LGA1700-Mainboards mit 600-Series-Chips (damals für Alder Lake) können die neuen Prozessoren ebenso aufnehmen wie die Z790-Boards, die für Raptor Lake neu vorgestellt wurden. Aber natürlich wird es nicht nur Z790, sondern in den kommenden Tagen ebenfalls vorgestellt werden die Mainboards mit B760-, H770-, H710-, Q770- und W780-Chipsatz.

Die heute vorgestellten Prozessoren der 13. Core-Generation sind ab sofort im Handel erhältlich. Ein Sample eines Core i5-13400F sollte uns in den kommenden Tagen erreichen.