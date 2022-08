Ryzen 7 7800X3D und Ryzen 9 7950X3D sollen im Januar 2023 erscheinen

Interessenten für die neuen Ryzen-7000-Prozessoren bekommen am kommenden Dienstag endlich offizielle Informationshappen durch AMD selbst, denn um 1 Uhr morgens deutscher Zeit wird der Hersteller die ersten AM5-CPUs vorstellen und auch näher auf die Zen-4-Architektur eingehen. Ab dem frühen 1. Quartal 2023 sollen dann laut einem Leaker auch zwei X3D-Modelle auf dem Markt erscheinen.

Am 30. August und damit am kommenden Dienstag werden durch AMD selbst die neuen Prozessoren vorgestellt. In Sachen Marktstart war zunächst Mitte September die Rede, wobei nun hingegen der 27. September als Launchday im Gespräch ist. Grund könnten die Feinarbeiten am AGESA-Code sein. Generell wird es zunächst vier CPU-Modelle geben. Den Anfang macht der Ryzen 5 7600X mit seinen sechs Kernen inklusive SMT, gefolgt vom Ryzen 7 7700X mit acht physischen Rechenkernen. Die Krönung stellen hingegen der Ryzen 9 7900X und 7950X mit 12 respektive 16 Kernen dar.

Der Ryzen 7 7800X3D und Ryzen 9 7950X3D ab Q1 2023

Viele Aufrüstwillige werden sich vor allem für die AM5-X3D-Modelle interessieren, die erneut über zusätzliche 64 MB 3D-V-Cache pro CCD verfügen werden. Der Leaker Moore's Law is Dead will in Erfahrung gebracht haben, dass AMD ab dem frühen ersten Quartal des kommenden Jahres 2023 zwei CPU-SKUs auf dem Markt etablieren möchte, die über den zusätzlichen 3D-V-Cache verfügen werden. Die Rede ist einerseits vom Ryzen 7 7800X3D mit einem vollständig ausgebauten CCD mit acht Kernen. Der L3-Cache kommt wie beim Ryzen 7 5800X3D hierbei auf insgesamt 96 MB (32 + 64 MB).

Auf der anderen Seite soll es allerdings auch den Ryzen 9 7950X3D geben. Sprich das am 30. August vorgestellte Flaggschiff Ryzen 9 7950X soll Anfang Januar 2023 bereits Konkurrenz aus dem eigenen Hause bekommen. Da der Ryzen 7950X aus zwei CCDs mit jeweils acht Kernen und 32 MB L3-Cache besteht, kann es durchaus sein, dass AMD jedem der beiden CCDs des Ryzen 9 7950X3D den zusätzlichen 64 MB 3D-V-Cache spendieren wird. Demzufolge würde der Gesamt-L3-Cache auf gigantische 192 MB heranwachsen.

Moore's Law is Dead gab dabei auch mögliche Performance-Angaben. Im Vergleich zum Ryzen 7 7700X soll die Gaming-Performance beim Ryzen 7 7800X3D zwischen 20 bis 35 % höher ausfallen. Damit könnte AMD gerade mit den X3D-Modellen auf Zen-4-Basis ordentlich Druck auf Intels Raptor-Lake-S-Plattform aufbauen, die ebenfalls in diesem Jahr noch an den Start gehen soll. AMDs Zen-4-Architektur bietet nicht nur eine höhere Multi-Core-Performance, sondern auch an der Single-Core-Leistung soll der Hersteller ordentlich gefeilt haben.