AMD EPYC Genoa mit 96 Kernen zeigt sich erstmals

Nach den ersten detaillierten technischen Daten der EPYC-9000-Serie auf Basis des Genoa-Designs mit Zen-4-Kernen kommen von YuuKi_AnS nun auch erste Screenshots eines 96-Kern-Prozessors in Aktion. 2,15 GHz scheinen die Basis-Taktfrequenz des Engineering-Samples zu sein, auf bis zu 3,7 GHz kommen die einzelnen Kerne.

Zudem bestätigen die veröffentlichten Screenshots die bisher bekannten Details zu Cache-Hierarchie. Im Vergleich zu Zen 3 bleibt es bei 64 kB an L1-Cache (jeweils 32 kB für Daten und Instruktionen), der L2-Cache hingegen wird pro Kern von 512 kB auf 1 MB verdoppelt. Wiederum unangetastet bleibt der L3-Cache mit 32 MB pro CCD für die acht Kerne im Chiplet.

Gegenüberstellung der Cache-Hierarchie Spiel Zen 1 Zen 2 Zen 3 Zen 4 L1-Cache pro Kern 96 kB (64 + 32 kB) 64 kB (32 + 32 kB) 64 kB (32 + 32 kB) 64 kB (32 + 32 kB) L2-Cache pro Kern 512 kB 512 kB 512 kB 1 MB L3-Cache 2x 16 MB

pro CCX / für 2x 4 Kerne 2x 16 MB

pro CCX / für 2x 4 Kerne 32 MB

pro CCD / für 8 Kerne 32 MB

pro CCD / für 8 Kerne

Außerdem gibt es erste Benchmarks des Dual-Socket-Systems mit 2x 96 Kernen. Besonders berauschend sind diese allerdings nicht, was wohl auch am frühen Status der Plattform (ES-Prozessor, BIOS, etc.) liegt. Dennoch wollen wir einen kleinen Vergleich wagen: Zwei übertaktete AMD EPYC 7763 mit 2x 64 Kernen kommen im Cinebench R23 Multi-Threaded-Test auf 113.631 Punkte, im Normalfall sind es etwa 98.000, zwei Intel Xeon Platinum 8380 mit 2x 40 Kernen auf 64.587 Punkte.

Die beiden Genoa-Prozessoren mit 2x 96 Kernen sollen 93.411 Punkte (laut Screenshot) erreichen, was im Vergleich zu den beiden EPYC 7763 sicherlich deutlich zu wenig ist. In einem der Tweets erwähnt werden aber auch 100.776 Punkte, was das Gesamtbild aber nur wenig besser aussehen lässt. Aber wie gesagt, auf die Benchmarks sollte man kein allzu hohes Gewicht in der frühen Beurteilung legen – diese basieren auf noch nicht finaler Hard- und Software.

Die EPYC-Prozessoren der 9000-Serie auf Basis der Zen-4-Architektur werden in der zweiten Jahreshälfte 2022 erwartet und später noch durch spezielle Cloud-Modelle mit bis zu 128 Kernen ergänzt. Neben der größeren Anzahl an Kernen unterstützen alle Zen-4-Modelle DDR5 und PCI-Express 5.0.