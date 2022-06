Fragwürdiges Gerücht: Ryzen 7000 womöglich auch für den Sockel AM4

Nachdem es zum Wochenende das Gerücht zum vermeintlichen Verkaufsstart der Ryzen-7000-Prozessoren und der AM5-Plattform für den 15. September gab, diskutiert das Netz nun über ein weiteres Gerücht: Zen-4-Prozessoren sollen sogar noch für den Sockel AM4 kommen.

Mit der Ankündigung der neuen Plattform sowie der neuen Prozessoren kam für Besitzer eines AM4-Mainboards natürlich die Frage auf, ob diese eine Fortsetzung erfahren wird. Für Aufsehen sorgte dabei vor allem ein Interview mit AMDs Director of Technical Marketing, Robert Hallock, der auf die Frage, ob der Ryzen 7 5800X3D (Test) der letzte Prozessor für den Sockel AM4 sein werde, sagte: "wahrscheinlich nicht".

Der genaue Wortlaut lautete: "Is the 5800X3D the last processor we’ll see launched on Socket AM4?". Die Antwort: "I would say probably not. I don't really know what we plan to do with Socket AM4 but I think you saw Lisa talk about AM4 will continue, (...). Could there be more AM4? Probably? But I don't have anything specific to say on that."

Somit muss man also zum aktuellen Zeitpunkt sagen: Nichts genaues weiß man nicht. Sicher ist nur, dass es neben den neuen AM5-Produkten eine Fortsetzung von AM4 geben wird, nur eben nicht zwangsläufig mit neuen Produkten. Vielmehr dürfte AMD mit den Ryzen-7000-Prozessoren sowie der dazugehörigen AM5-Plattform die wechselwilligen ansprechen, die mit Zen-4-Kernen, PCI-Express 5.0 und DDR5 auf die neuesten Technologien setzen. Die AM4-Plattform wird das Einstiegs- und Mittelklasse-Segment abdecken können.

Ob es überhaupt Zen-4-Prozessoren für AM4 geben kann, hängt alleine schon von der technischen Voraussetzung des I/O-Dies ab, denn dieser muss DDR4 unterstützen können. Die Rembrandt-Prozessoren der Ryzen-6000-Serie unterstützen nur noch DDR5 und LPDDR5, ähnliches wird vom I/O-Die der Ryzen-7000-Prozessoren erwartet. Ob sich Zen-4-CCDs mit einem alten I/O-Die kombinieren lassen, ist nicht bekannt, aber vom Aufwand des Packaging eher unwahrscheinlich.

Es heißt also erst einmal abzuwarten. Am 15. September soll es mit den Modellen Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7800X und Ryzen 5 7600X (Quelle) losgehen. Sowohl beim Datum wie auch den Modellen ist aber noch Vorsicht geboten.