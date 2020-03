Verschobener thermischer Mittelpunkt: der8auer Custom-Befestigung für Matisse-CPUs

AMDs Desktop-Prozessoren der dritten Ryzen-Generation alias Matisse basieren auf einem Chiplet-Design, verwenden also einen zentralen IOD (I/O-Die) und je nach Modell einen oder zwei CCDs (Compute-Die). Der Aufbau des Package hat zur Folge, dass die Chips und deren Wärmeentwicklung nicht zentral in der Mitte des Prozessors entsteht.

Es gibt hier also eine gewisse Asymmetrie, die von einigen Kühlern auch beachtet wird. Dazu gehöhrt der be quiet! Shadow Rock 3 als ein Luftkühler, aber auch der EK-Quantum Magnitude von EKWB. Wer aber keinen solchen Kühler verwendet, für den sollen es nun eine andere Lösung geben.

Die Modelle mit jeweils einem IOD und einem CCD sind:

Ryzen 5 3600

Ryzen 5 3600X

Ryzen 7 3700X

Ryzen 7 3800X

Die Modelle mit einem IOD und zwei CCDs sind:

Ryzen 9 3900X

Ryzen 9 3950X

Gerade All-in-One-Wasserkühlungen haben mit diesem asymmetrischen Aufbau größere Probleme, da deren Basisplatte, die auf dem Heatspreader aufliegt, oft sehr dünn ist. Kühlern für Custom-Wasserkühler sind eigentlich darauf ausgelegt, dass sie möglichst viel Wärme von der Mitte abführen sollen. Normale Luftkühler hingegen haben häufig massive Basisplatten und hier tritt dieses Problem nicht so oft auf.

Roman Hartung alias der8auer hat einen eigenen Befestigungsrahmen entwickelt, der dieses Problem beseitigen soll. Die Backplate und weite Teile des Befestigungsrahmens der AM4-Mainboards können weiterverwendet werden. Bei den Ryzen 3000 OC Befestigungsrahmen liegen Brackets bei, die statt der Plastikbracket verwendet werden, die sie auf den Mainboards befinden.

Der Befestigungsrahmen sorgt bereits dafür, dass die Position des Kühlers in die Richtung verschoben wird, unter der sich der Hotspot befindet. Die Position des Pins an den Brackets, an dem die eigentlichen Kühler befestigt werden, kann verschoben werden – entsprechend von der Mitte auf die Seite, unter der sich der CCD befindet. Die Montage der Variante für eine Custom-Wasserkühlung unterscheidet sich etwas. Wichtig ist hier darauf zu achten, dass die Schrauben zur Befestigung des Kühlers das Mainboard nicht berühren, da es ansonsten zu Beschädigungen oder Kurzschlüssen kommen kann. Aber auch dies wird im Video und der Anleitung beschrieben. In der Anleitung wird genau gezeigt, bei welchem Modelle eine veränderte Position notwendig ist und in welche Richtung verschoben werden muss.

In den von Roman gemachten Tests konnte ein Temperaturunterschied von 6 bis 7 °C für eine AiO-Wasserkühlung festgestellt werden. Das ist natürlich vom jeweiligen Kühler abhängig. Mit einer Custom-Wasserkühlung sollen sogar bis zu 10 °C möglich sein.

Der Ryzen 3000 OC Custom-Befestigungsrahmen (für Custom-Wasserkühlungen) ist ab sofort für 29,90 Euro bei Caseking erhältlich. Die AiO-Variante kostet ebenfalls 29,90 Euro. Dort findet sich außerdem eine Liste der kompatiblen Mainboards.